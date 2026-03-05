Jimmy Fallon resume la guerra de Irán: "Puede ser la primera guerra de la historia iniciada por sensaciones; Trump entró en Irán pero no tiene ni idea de cómo salir"

El presentador y cómico Jimmy Fallon ha resumido la guerra de Irán y los últimos movimientos del presidente estadounidense en uno de sus últimos programas de 'The Tonight Show', donde ha querido tirar del humor y la ironía, como ya es habitual en su estilo, para explicar la situación.

"Pasemos a las noticias. Bueno, chicos, claro, todo el mundo sigue hablando de Irán. Y hoy, la Casa Blanca dijo que el presidente Trump atacó a Irán basándose en un buen presentimiento de que planeaban atacar a Estados Unidos. Es histórico. Esta podría ser la primera guerra jamás lanzada basándose en las sensaciones", ha iniciado en su monólogo el humorista.

"Sí, Trump está a un paso de decirnos que toda su estrategia es una bola mágica. Es como, 'pregunta más tarde'. 'Pregunta más tarde'. Ya sabes, cuando la mayoría de los de 79 años tienen un buen presentimiento son solo sus rodillas prediciendo lluvia", ha agregado el mismo.

"Ya es el quinto día de la operación militar de Trump en Irán. ¿Recuerdan aquellos buenos tiempos, cuando estaba demoliendo la Casa Blanca? Eso fue.. (...) La situación en Irán sigue escalando, lo cual es sorprendente, porque normalmente, cuando Trump interviene, la escalada se detiene", ha continuado en tono sarcástico.

"Trump entró en Irán, pero no tiene ni idea de cómo salir... Es el mismo problema que tiene sentado en un sofá (...) Trump atacó a Irán de repente y sin un plan claro, así que fueron dos decisiones precipitadas las que tomó esta semana", ha concluido el humorista.

Desde el estallido del conflicto en Irán el pasado sábado tras la operación conjunta de EEUU e Israel, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRNA) ha contabilizado un total de más de 1.000 personas fallecidas. Además, más de 5.400 civiles, incluidos 100 niños, han resultado heridos.