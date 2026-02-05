Cómo estudia Rosa para intentar llevarse el bote de 'Pasapalabra': horas de caminatas y una app que también usa Manu

El mayor bote de la historia de Pasapalabra se entrega esta noche: 2.716.000 euros. Antena 3 hará una programación especial, primero con Rosa y Manu: un duelo de récords a las 20:00; después ambos concursantes visitarán El Hormiguero y a partir de las 23:00 se emite el programa en el que uno de los dos logra completar el rosco y llevarse el bote millonario.

Ante un hito así, cabe preguntarse cómo se preparan los concursantes, que durante tanto tiempo se enfrentan a preguntas sobre todo tipo de materias, personajes de todos los ámbitos y miles de palabras incluidas en el diccionario. Y todo ello, teniendo que ser rápidos y sin permitirse fallos.

Hace un año, durante uno de los programas, el presentador Roberto Leal le preguntó a Rosa por su método y sorprendió a todos al desvelar que andar es una de sus bases.

"Igual sí que me hago entre 15 y 18 kilómetros caminando mientras estudio", afirmó la concursante.

Como desveló, divide su estudio diario en dos sesiones, una de mañana y otra de tarde, hasta las cuatro o cinco horas.

También recurre a una app llamada Anki, que crea tarjetas (flashcards) y funciona con una técnica de repetición espaciada para favorecer la memorización a largo plazo.

Como contó en una entrevista en Atresmedia, Rosa procura pasar el día absorbiendo información, algo que no significa estar atada a una mesa: "Salgo por las mañanas y me paso un par de horas caminando por la montaña, repasando mentalmente con Anki".

El método de Manu para estudiar y memorizar

En el programa Y ahora Sonsoles, su contrincante, Manu, señaló que lo que suele hacer para prepararse es revisitar roscos antiguos, para familiarizarse con el tipo de preguntas que suelen hacerse.

También estudia el diccionario y, al igual que en el caso de Rosa, la aplicación Anki también es una de sus principales herramientas, a la que también recurren muchos estudiantes y opositores.

Qué es la técnica de repetición espaciada para memorizar

La repetición espaciada es una técnica de aprendizaje que busca optimizar la memoria a largo plazo. Se basa en el repaso de la información en intervalos de tiempo cada vez más largos. Puede ser, por ejemplo, al día siguiente; luego a los tres días; volver a ello a la semana y después al mes.

Con estos repasos escalonados en el tiempo se busca combatir la llamada 'curva del olvido, desarrollada por Hermann Ebbinghaus.