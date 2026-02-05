Adif anuncia que el trayecto de AVE entre Madrid y Barcelona será 25 minutos más lento hasta diciembre

La línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona seguirá siendo 25 minutos más lento hasta final de año. La decisión, que se tomó este miércoles de manera provisional, va a prolongarse casi todo 2026, tal y como ha confirmado Adif este jueves.

El anuncio de Adif se ha producido tras el acuerdo alcanzado por la entidad pública con el todas las compañías que operan en España (Renfe, Iryo y Ouigo). Este comunicado pretende minimizar las quejas de los pasajeros, que en las últimas semanas habían mostrado su descontento generalizado debido a los continuos retrasos de los trenes.

A partir de ahora, las compañías venderán sus billetes mostrando los horarios de forma más realista a un precio acorde y aclarando que los trayectos serán más lentos que hasta ahora. Además, las tres operadoras han acordado con Adif suprimir hasta diciembre los últimos trenes que circulaban cada día entre las dos ciudades.

Con esta medida, Adif sostiene que se podrán llevar a cabo las tareas de mantenimiento de la vía e infraestructuras en los momentos en los que no haya trenes circulando.

Lo que se confirma con este comunicado es el hecho de que el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se alargará obligatoriamente más de dos horas y media, que era el tiempo medio hasta hace unos días. De ahora hasta final de año el viaje se alargará hasta algo más de las tres horas, debido a las restricciones de velocidad impuestas por seguridad en el tramo de 250 kilómetros entre Mejorada del Campo (Madrid) y Ricla (Zaragoza).

Pese a esta nueva decisión adoptada por Adif y las operadoras, esto no servirá para que el Ministerio de Transportes evite la huelga de maquinistas que se celebrará el próximo 9,10 y 11 de febrero, tal y como se lo hicieron saber este miércoles los sindicatos al ministro Óscar Puente tras su reunión.