Beatriz Pérez Aranda traduce 'Bad Bunny' al español así y provoca la carcajada de su compañero: "Gracias por la traducción"

Beatriz Pérez Aranda, presentadora de los informativos 24 Horas de RTVE, no sería conocida si no fuera porque hace 17 años protagonizó un momento que muchos consideran "historia de España".

Allá por 2009, mientras comentaba cómo iba la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1, dijo aquello de el piloto Robert Kubica iba "como un pepino". Pasados los años comentó que se trataba de una apuesta con sus compañeros de informativos.

Quienes la conocen saben que Beatriz Pérez Aranda tiene mucho sentido del humor, y esta semana ha vuelto a ser protagonista mientras presentaba los informativos 24 Horas junto al periodista Lluís Guilera.

Mientras bromeaban sobre una pieza sobre el maratón de música de Radio 3, que se celebra este viernes 22 de mayo, la periodista se ha atrevido a traducir varias expresiones en inglés.

"El Bunny malo"

Beatriz Pérez Aranda y Lluís Guilera hablaban de Dear Joanne, una banda madrileña que actuará en este evento, y cuyo nombre la periodista ha traducido como "Querida Joana". "Gracias por la traducción", le ha contestado su compañero entre risas.

"Este momento era importante", ha añadido la periodista, que justo después ha traducido el nombre de un artista internacional a petición de Guilera. "Venga, puestos a traducir, Bad Bunny, ¿que sería...?", le ha preguntado su compañero de informativos.

"Eh, Bunny el malo", ha contestado Pérez Aranda tras pensarlo unos instantes. "Vale", ha respondido Guilera ante las risas de la periodista. Un divertido momento que ha llamado la atención en X, donde un usuario lo ha resumido así: "De nuevo Beatriz Pérez Aranda siendo ella".

Un momento inolvidable

Muchos de los más jóvenes conocen a la periodista de TVE por su recordado momento hablando de la clasificación del GP de Australia. Aquel "como un pepino" quedó grabado en la retina de muchos, y ella misma lo recordó en 2023.

"Es una anécdota que es simpática. Estaba con mis compañeros, había una carrera de F1 y Kubica había tenido un accidente, pero por el pinganillo oigo a mis compañeros decir que iba como un pepino", contó en el programa GenPlayz.

"Yo les dije que qué curiosa la expresión y ellos me retaron a mí a decirlo. Entonces la cámara vuelve a mí y tenía que decir lo del pepino, pero no me acordaba de la expresión", relató la presentadora de TVE.

Entonces, tras repasar la clasificación dijo que Kubica iba muy rápido, recordó que no se acordaba de la expresión utilizada, y que cuando se acordó, tras dudar unos segundos, dijo que "iba como un pepino".