Con la 'i', palabra que ha usado Ed Sheeran para contar cómo se enteró que Taylor Swift se casa

La cantante Taylor Swift y el músico Ed Sheeran llevan más de una década cultivando una de esas amistades que parecen estar blindadas contra el tiempo y las giras infinitas. Se conocieron en 2012, cuando el británico ejerció de telonero en el Red Tour y, desde ese día, no han parado de cruzar sus caminos. Primero en el Everything Has Changed; cinco años más tarde, se reunieron por End Game y, más tarde, en la grabación de Red (Taylor’s Version). El remix de The Joker and the Queen, en el que volvieron a llamar a los niños que habían protagonizado el videoclip que grabaron en 2013, en un guiño nostálgico digno de un álbum familiar, ha sido de las pocas ocasiones en las que se han vuelto a ver las caras.

En esa primera etapa de sus carreras, Ed Sheeran y Taylor Swift vivían casi en simbiosis, como Jorge Berrocal y Marina en la primera edición de Gran Hermano. "Durante unos seis meses, pasé casi todos los días con ella", recordó el cantante irlandés en el podcast Call Her Daddy, aludiendo a la cantidad de vuelos a los que subían el uno y la otra, a las largas charlas que mantenían, hasta la temporada en la que convivieron en Nashville. Ahora, son dos estrellas y apenas consiguen coincidir cuatro veces al año. Pero cuando lo hacen, la quedada se convierte en una maratón de seis horas. Una terapia de amistad deluxe, como él mismo la definió en otra entrevista.

La amistad que mantienen ambos, tuvo su reflejo también, no podía ser de otra forma, en el Eras Tour, la rentable gira con la que Taylor Swift ha dado la vuelta al mundo repasando los grandes éxitos de su corta carrera y en agosto del año pasado, Ed Sheeran fue uno de los artistas sorpresa que compartieron escenario con la cantante de Pensilvania. No era la primera vez que se encontraban en público, pero sí la que más comentarios ha generado entre los fans, que llevan años celebrando cada colaboración como si fuera Reyes.

Con este historial, cualquiera podría pensar que Ed Sheeran estaría en la primera fila para recibir noticias importantes. Y, sin embargo, cuando Andy Cohen le preguntó en SiriusXM cómo se había enterado del compromiso entre Taylor Swift con Travis Kelce, la respuesta fue tan inesperada como anticlimática. "Instagram", soltó el músico británico de 34 años. “¿Instagram?”, volvieron a preguntarle. “Sí, como todo el mundo”, remató el cantante, que además admitió no haber recibido ninguna pista sobre la fecha de la boda.

En palabras de People, lo que parecía una amistad con pase VIP entre Taylor Swift y Ed Sheeran ha resultado ser una suscripción gratuita sin exclusiva. Ni WhatsApp, ni llamada, ni un triste DM. Únicamente Instagram, entre un meme malo y tragándose mil stories.