Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuentan el día que le pidieron el DNI a la princesa Leonor: "Con dos..."
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Cuentan el día que le pidieron el DNI a la princesa Leonor: "Con dos..."

"Ni hizo nada".

Elena Santos
Elena Santos
La princesa Leonor, en la visita al Pueblo Ejemplar tras los Premios Princesa de Asturias de 2025.
La princesa Leonor, en la visita al Pueblo Ejemplar tras los Premios Princesa de Asturias de 2025.GTRES

Las salidas de la princesa Leonor junto a sus compañeros de las escuelas militares donde se está formando suelen despertar curiosidad. Por ejemplo, generaron mucho interés sus cenas con otros alumnos de la Academia de Zaragoza en un bar de raciones o su tapeo en Marín, así como alguna que otra salida nocturna.

El empresario Dani Chirri acaba de confirmar en el podcast Empresarios INconformistas, de Aldo Sorrosal, que la heredera pasó por uno de los locales más famosos de Zaragoza. "Estuvo en el Parros", aseguró durante la charla.

"Es normal, la cría estaba aquí estudiando en la Academia y salía con otros compañeros. Orgullosos de que venga la futura reina de España", sacó pecho el hostelero, quien aprovechó para contar cómo fue aquella visita y destapar una anécdota desconocida hasta la fecha.

"Ni hizo nada... estaba con sus amigos bailando sin más. Fue un poco curioso, porque cogieron todos los de la Academia y entró a faro de sol. Para no reconocerla", prosiguió.

"Me acuerdo de que llegó a la puerta y estaba Fernando, que es el jefe de seguridad del Parros y le sacó el DNI. ¡Le pidió el DNI a Leonor! Con dos cojones. Además es que tiene una numeración especial y tal. La miré y digo 'Oye, con dos cojones", contó en el podcast.

Los reyes y sus hijas, así como algunos de sus familiares, tienen reservada una numeración especial en el DNI. 

Como contó El Mundo, el 10 y el 11 son de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, mientras que el 12 es de la infanta Elena y el 14 de su hermana, la infanta Cristina —por superstición, el 13 se saltó—. Al ahora rey Felipe VI, como nació después, se le asignó el 15 y a sus hijas, Leonor y Sofía, se les otorgó el 16 y 17, respectivamente.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

¿Y la reina Letizia? Mantiene, según esas informaciones, el suyo 'de toda la vida', el de antes de pasar a formar parte de la familia real.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 