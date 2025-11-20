Cuentan el día que le pidieron el DNI a la princesa Leonor: "Con dos..."

La princesa Leonor, en la visita al Pueblo Ejemplar tras los Premios Princesa de Asturias de 2025.

Las salidas de la princesa Leonor junto a sus compañeros de las escuelas militares donde se está formando suelen despertar curiosidad. Por ejemplo, generaron mucho interés sus cenas con otros alumnos de la Academia de Zaragoza en un bar de raciones o su tapeo en Marín, así como alguna que otra salida nocturna.

El empresario Dani Chirri acaba de confirmar en el podcast Empresarios INconformistas, de Aldo Sorrosal, que la heredera pasó por uno de los locales más famosos de Zaragoza. "Estuvo en el Parros", aseguró durante la charla.

"Es normal, la cría estaba aquí estudiando en la Academia y salía con otros compañeros. Orgullosos de que venga la futura reina de España", sacó pecho el hostelero, quien aprovechó para contar cómo fue aquella visita y destapar una anécdota desconocida hasta la fecha.

"Ni hizo nada... estaba con sus amigos bailando sin más. Fue un poco curioso, porque cogieron todos los de la Academia y entró a faro de sol. Para no reconocerla", prosiguió.

"Me acuerdo de que llegó a la puerta y estaba Fernando, que es el jefe de seguridad del Parros y le sacó el DNI. ¡Le pidió el DNI a Leonor! Con dos cojones. Además es que tiene una numeración especial y tal. La miré y digo 'Oye, con dos cojones", contó en el podcast.

Los reyes y sus hijas, así como algunos de sus familiares, tienen reservada una numeración especial en el DNI.

Como contó El Mundo, el 10 y el 11 son de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, mientras que el 12 es de la infanta Elena y el 14 de su hermana, la infanta Cristina —por superstición, el 13 se saltó—. Al ahora rey Felipe VI, como nació después, se le asignó el 15 y a sus hijas, Leonor y Sofía, se les otorgó el 16 y 17, respectivamente.

¿Y la reina Letizia? Mantiene, según esas informaciones, el suyo 'de toda la vida', el de antes de pasar a formar parte de la familia real.