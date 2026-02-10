De un primo de Juan Carlos I a los mediáticos hijos de Naty Abascal o la mujer con más títulos de España: quiénes se enfrentan y por qué en la guerra de los Medinaceli

Aunque la casa de Alba es más famosa, los Medinaceli no tienen mucho que envidiarles en cuanto a linaje, títulos e historia. En cuanto a polémicas, los descendientes de Cayetana Fitz-James Stuart las han tenido a pares, pero no han llegado a los límites de lo que ocurre en la dinastía de los Medinaceli, que están en plena guerra civil.

Seis de los nietos y dos de los bisnietos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, XVIII duquesa de Medinaceli, han recibido con pesar la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que niega su derecho a su legítima. Fue la respuesta al recurso interpuesto por el tío de todos ellos, el duque de Segorbe, a una sentencia anterior dictada en noviembre de 2021.

Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, duque de Segorbe GTRES

En aquel momento se reconocía a los nietos y bisnietos de Mimi, como era conocida la XVIII duquesa de Medinaceli, a percibir su parte de la herencia, mientras que la fundación familiar, que preside el duque de Segorbe, debía pagar.

Porque la fundación está en manos de Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, XIX duque de Segorbe, cuarto hijo de Mimi, el único que la sobrevivió y con el que tenía una relación muy cercana.

Por su parte, los sobrinos con los que está enfrentado están fuera del patronato porque, como señala Vanitatis, fueron expulsados mediante una votación online dirigida por el duque de Segorbe, descontento con las acciones legales tomadas por los hijos y nietos de sus fallecidos hermanos en relación a la herencia de Mimi.

Una sentencia que contradice a la anterior

De este modo, la clave de todo es el dinero, que es lo que suele enfrentar a las familias, y más en este caso en el que hablamos de cantidades millonarias. Así, los nietos y bisnietos desfavorecidos por la sentencia han decidido seguir luchando por lo que consideran que les pertenece, y por tanto van a recurrir en casación al Tribunal Supremo para lograr terminar con este conflicto que empezó el 18 de agosto de 2013 cuando murió la XVIII duquesa de Medinaceli a los 96 años.

Rafael Medina Abascal, duque de Feria Getty Images

Mimi había hecho un testamento en 2003 que fue ratificado en 2012. Al morir en 2013 todo debería haber quedado repartido, pero no fue así. En 2019 los citados nietos y bisnietos denunciaron a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y su presidente, Ignacio Medina, para que se completara la legítima con lo asignado a la entidad.

En 2021 ganaron ellos, por lo que la Fundación Medinaceli debía pagarles 40,5 millones de euros, pero con la decisión de 2026 todo cambia y de momento el patrimonio, donde destacan la Casa de Pilatos de Sevilla, el Pazo de Oca, en Pontevedra o fondos documentales y recursos económicos, se queda en manos de la entidad que preside el duque de Segorbe.

Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, en su boda con Maxime Corneille en Jerez de la Frontera el 14 de octubre de 2023 GTRES

La fundación fue creada en 1978 para centralizar en una sola institución los recursos de los Medinaceli y mantener el patrimonio unido. Y es precisamente esto lo que ha hecho fallar en 2026 en favor de la fundación, que, de tener que pagar, debería dispersar el legado de los Medinaceli porque Ignacio Medina ha reconocido que no hay dinero para tanto.

Mientras, en la sentencia de 2021 se estimaba que la entidad había recibido en donaciones una cantidad de bienes que hacía disminuir la legítima de los herederos. De este modo, debía repartir 40,5 millones de euros entre los descendientes.

Luis Medina a su llegada al juicio por el Caso Mascarillas en febrero de 2025 Europa Press via Getty Images

Pero como detalla El País, lo que ha dictaminado la justicia cinco años después es que “lo que los demandantes realmente estaban reclamando no era un suplemento de legítima, sino la rescisión de donaciones que nunca se recibieron tras el fallecimiento de la duquesa, sino antes, por lo que la Fundación no tiene 'masa hereditaria' que repartir.

La sentencia hace además hincapié en que los herederos aceptaron lo que les tocó en 2016 y no impugnaron entonces nada. De hecho, la Audiencia Provincial de Sevilla recuerda que su intención era "respetar la voluntad de la fundadora y la Fundación".

Los enfrentados en la guerra de los Medinaceli

Hay dos claros bandos en esta lucha familiar. Por un lado está el hijo superviviente de Mimi Medinaceli, presidente de la fundación familiar, y por otro varios de los descendientes de sus fallecidos hermanos.

Ignacio Medina y Fernández de Córdoba nació en Sevilla en 1947 como cuarto hijo de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Rafael Medina. Es el XIX duque de Segorbe. Se casó en 1985 con María de la Gloria de Orleans-Braganza, prima hermana de Juan Carlos I. La madre de ella y la madre del emérito eran hermanas. El matrimonio tiene dos hijas, Sol María y Ana Luna.

Rafael Medina nació en 1978 como hijo mayor de Rafael Medina, tercer hijo de Mimi Medinaceli, y Naty Abascal, heredó el ducado de Feria de su padre. Está casado con Laura Vecino y tiene dos hijos nacidos en 2012.

Luis Medina: El benjamín de Naty Abascal vino al mundo en 1980. Es uno de los mediáticos de la familia por su vida sentimental y sobre todo por su implicación en el llamado Caso Mascarillas. En marzo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió de todos los cargos.

Victoria Medina es la hija mayor de Luis de Medina, segundo hijo de Mimi, que falleció en 2011 a los 69 años. Es duquesa de Santisteban del Puerto y está casada con Miguel Coca.

Casilda Medina. Hija menor de Luis Medina. Tiene tres años menos que su hermana, se casó en 2017 con Ignacio de Loyola. Es marquesa de Solera. Tiene su propia colección de joyas.

Victoria Elisabeth de Hohenlohe-Langenburg es la XX duquesa de Medinaceli, jefa de la casa ducal y ostenta otros 42 títulos y 10 grandezas de España, siendo la persona con más títulos del país. Nació en Málaga el 17 de marzo de 1997 y obtuvo el título a los 19 años tras la muerte de su padre, Marco de Hohenlohe-Langenburg, nieto de Mimi Medinaceli. Se casó el 14 de octubre de 2023 con el financiero Maxime Corneille Iribarren.