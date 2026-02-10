Enric Juliana sorprende con esta descripción de Rufián tras postularse como líder de un "frente de izquierdas"

Gabriel Rufián prepara una alianza de los partidos de izquierdas para concurrir en las próximas elecciones generales. Su intención es aglutinar todo el voto progresista a la izquierda del PSOE, pero de momento la idea no ha levantado muchas pasiones.

La propuesta de Rufián, que se presentará el próximo sábado 21 de febrero en Madrid y para la que aún no hay nombre, ha dado lugar a una oleada de reacciones en la política y en los medios de comunicación.

Uno de los que ha reaccionado a ello ha sido Enric Juliana, periodista y adjunto al director en La Vanguardia. El catalán, que acostumbra a desgranar los entresijos de la política española, se ha referido a Gabriel Rufián en unos términos muy elogiosos.

"Modulando siempre la versión"

"Ha entendido de qué va la comunicación política en el tiempo de la anti-política", ha asegurado Juliana, que justo antes matizaba que lo decía "sin maldad". Asimismo, se ha referido a la evolución del portavoz de ERC desde que es diputado en el Congreso.

"De las 155 monedas de plata a la unidad federal de la izquierda. Diez años de diputado, modulando siempre la versión", ha opinado el periodista, que considera que Rufián ha sabido a adaptarse a los diferentes contextos políticos.

Finalmente, ha dicho que su partido "no puede prescindir de él", pues es uno de los activos con mayor apoyo entre la sociedad española, además de uno de los políticos mejor valorados entre los votantes de izquierda.

¿En qué consiste el proyecto de Rufián?

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha lanzado una propuesta para articular un frente amplio de "izquierda plurinacional" que aglutine a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Los ejes principales de su planteamiento incluyen: