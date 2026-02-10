"Francamente, disfruté de la guerra": la confesión del soldado que perdió un ojo, una mano y sobrevivió a dos accidentes aéreos

Adrian Carton de Wiart fue un oficial del ejército británico al que medios de comunicación tan prestigiosos como la BBC lo apodaron como el "soldado invencible" debido a su gran resistencia a lesiones y accidentes.

Pese a llegar a perder un ojo, una mano y verse inmerso en dos accidentes aéreos a los que sobrevivió, el hombre nunca le tuvo miedo a estar en el campo de batalla. Buena prueba de ello es que luchó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial (además de en las guerras de los Bóeres).

El combatiente nació en el año 1880 en Bruselas y era descendiente de belgas e irlandeses. Pese a no tener la nacionalidad británica, decidió alistarse en el ejército británico utilizando una identidad falsa y mintiendo en su edad (solo tenía 20 años y la edad mínima para entrar en el ejército estaba fijada en 25).

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Welt, durante la Segunda Guerra de los Bóeres el soldado sufrió una herida de bala en el abdomen y tuvo que ser atendido en Inglaterra.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Adrian Carton de Wiart, que ocupaba el puesto de capitán, fue enviado al protectorado británico de Somalilandia, en África. Allí recibió dos disparos en la cara, perdiendo parte de una oreja y un ojo. Pese a ello, continuó luchando.

Resultó herido siete veces seguidas tras su regreso a Europa

Posteriormente, en 1915, el combatiente regresó a Europa dirigiendo tres batallones de infantería y una brigada en el frente occidental. En esa etapa, resultó herido siete veces consecutivas: perdió la mano izquierda, recibió un disparo en la cabeza y el tobillo en la Batalla del Somme, y posteriormente recibió heridas de bala en la cadera, la pierna y la oreja.

Ya en 1920, Adrian Carton de Wiart fue ascendido a coronel y pasó a servir como ayudante de campo del rey británico. En 1923 dejó temporalmente el ejército británico. Pero la Segunda Guerra Mundial le hizo regresar a combatir, entre otros lugares, en Noruega y en los Balcanes.

"En 1941, camino a El Cairo, su avión se estrelló en el mar tras un fallo de motor. Carton de Wiart, que entonces tenía 61 años, y su tripulación nadaron más de un kilómetro hasta la orilla y fueron capturados por los italianos. Carton de Wiart ya había sobrevivido a un accidente aéreo durante el período de entreguerras", explican desde Welt.

Durante su etapa encarcelado en el país transalpino, trató de fugarse en varias ocasiones. De hecho, llegó a participar en la construcción de un túnel de escape. Incluso llegó a conseguir huir, pero fue nuevamente capturado. Finalmente, fue liberado en 1943. Pese a esas malas experiencias Adrian Carton de Wiart confesó que "francamente, disfruté de la guerra".

Tras dejar Italia, el histórico soldado regresó a Londres. Poco después fue enviado a China por el primer ministro Winston Churchill como su representante personal. Carton de Wiart puso fin a su carrera militar en el año 1947 con el rango de teniente general. Además, fue nombrado caballero por la Corona británica. Su vida acabó en Irlanda, donde falleció en 1963 a la edad de 83 años.