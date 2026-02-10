Preguntan a Rufián por su propuesta política y da dos consejos ideales para "detectar a un idiota", lapsus incluido

Gabriel Rufián tiene un proyecto político para afrontar "lo que se viene" a España. El portavoz de ERC en el Congreso y una de las caras más reconocidas del parlamentarismo plantea una alianza de izquierdas a nivel nacional para "combatir" la creciente suma de "derecha y ultraderecha". Especialmente tras lo visto en las últimas elecciones regionales, con sendos auges de Vox.

El político catalán lleva tiempo manejando esta idea que, a falta de una presentación formal, va generando apoyos y también recelos, sobre todo entre quienes podrían ser sus propios socios, que ya se mueven por su propia cuenta con alianzas.

Pero Rufián defiende que "sin renunciar a nuestras luchas" particulares e independentistas, "habla bien de nosotros un proyecto para enfrentarnos a lo que viene". Lo ha explicado este martes en una rápida ronda de preguntas de los periodistas antes de entrar a un pleno del Congreso.

Sin "querer rajar de nadie", el portavoz de ERC ha insistido en que "me llaman 'el español', en Cataluña me llaman 'traidor', pero representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán ni menos independentista".

Mirada al futuro

Algo menos directo ha sido cuando le han preguntado si él mismo se vería como líder de una candidatura de unidad nacional y de diferentes partidos de izquierdas. Ahi ha vuelto el Rufián irónico de tantas mañanas y tardes en el Congreso. Eso sí, con un llamativo lapsus fruto, suponemos, de lo agitado de su reflexión.

"Hay dos maneras muy fáciles de detectar a un idiota: la primera es que hable de él en tercera persona (risas) y la tercera es que se postule sobre algo", ha respondido a la periodista con el evidente despiste en las 'dos maneras' y dejando claro que quiere ser él quien se sitúe como líder del potencial proyecto.

Más en serio, ha dejado claro que "si me tengo que ir a casa esta tarde, me voy 'pa' casa; mi única intención cuando todo esto acabe es decir 'yo he dicho todo lo que tenía que decir' y creo que frente a 200 diputados de derecha y ultraderecha decir 'algo tenemos que hacer diferente' no es ninguna locura".

"¿Que todos los aparatos de los partidos me van a dar? Yo llevo 10 años en esto, ya sé cómo funciona pero es lo que hay. Quizás tengo un 0% de apoyo político, pero quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular", ha rematado antes de meterse al pleno de la Cámara Baja.