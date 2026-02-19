Europa admite que no sabe cuánto tomate entra de Marruecos en plena guerra de precios con los agricultores españoles

El tomate de Marruecos vuelve a generar un problema a Europa y aún más al sector primario europeo. Porque la Comisión Europea ha admitido una incidencia con los datos de esta fruta procedente del vecino norteafricano y tan habitual en la mesa de todo el mundo.

El portal aduanero de la Comisión ha alertado en las últimas horas de que el flujo de importaciones de tomate marroquí está "muy por debajo de lo habitual". Y no es un fallo cualquiera en un momento complejo por las negociaciones comerciales entre la UE y el régimen de Mohamed VI.

La situación ha llevado, según apunta el portal Euractiv, a que Bruselas monitorice con especial celo el flujo comercial con Rabat, que es el principal proveedor externo de tomates frescos de la UE. Un asunto especialmente grave para los grandes productores de invernadero, como son España y Países Bajos. También Francia, que junto con España ha alzado la voz por el vacío informativo comunitario.

"Queremos explicaciones claras y precisas sobre este hecho sin precedentes”, afirmó Andrés Góngora, responsable nacional de frutas y hortalizas de la asociación COAG, una de las grandes del sector primario español. Esta misma ha sido la que ha elevado el asunto al comisario de Agricultura de la UE.

La Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea ofrece datos de la caída tan inusual como pronunciada, desde octubre. Un mes después, la cifra de tomate marroquí exportado llegó a 11.164 toneladas, apenas una quinta parte de la media durante el último lustro, detalla Euractiv.

El sindicato español admite su sospecha ante la caída de datos justo en este momento, en el que se están aplicando modificaciones al polémico acuerdo agroalimentario entre la UE y Marruecos. Para COAG la suspensión es "una coincidencia bastante extraña".

Porque el país norteafricano no es solo el principal socio agropecuario de la UE; también es objeto de las críticas de los agricultores europeos por comprobar como el régimen de Mohamed VI no tiene que someterse a los controles que sí exige la EU a sus propios productores. Las famosas 'cláusulas espejo' tan demandadas por el sector que no siempre operan cuando de comercio exterior se trata.

El portal europeo asegura que las autoridades aduaneras españolas niegan cualquier posible relación entre la brecha de datos y las negociaciones por el nuevo pacto comercial entre la UE y Marruecos. Al respecto matizaban que simplemente se trata de 'ajustes técnicos al sistema de vigilancia de la UE'.