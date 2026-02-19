Huyeron de EEUU por el precio de la vivienda para comprar una casa en Italia por 11.500 euros: ahora confiesan por qué rechazaron el 'timo' de las casas a 1 euro

El alto precio de la vivienda no únicamente dificulta convertirse en propietario en España. También ocurre lo mismo en EEUU. Ante esa situación, la pareja formada por Cassandra Tresl (33 años) y Alex Ninman (34 años) ha decidido huir hacia Italia, donde han conseguido comprar una casa por 11.500 euros.

No obstante, ese no fue el precio final del inmueble. También se vieron obligados a destinar unos 15.000 euros para renovar la vivienda, situada en los Abruzos (región italiana al este de Roma).

Tal y como recoge el canal de televisión estadounidense CNBC, la pareja tenía pensado vivir en EEUU tras el nacimiento de su hija. Sin embargo, el elevado coste de la vivienda en el país norteamericano provocó que cambiaran de idea.

En un primer momento, Cassandra Tresl se informó acerca de las conocidas casas a 1 euro de Italia, unos programas en los que zonas despobladas del país transalpino ofrecen viviendas a precio simbólico con el objetivo de atraer nuevos habitantes.

Pero la pareja acabó rechazando comprar una de esas casas debido a que las viviendas suelen encontrarse en malas condiciones, por lo que para rehabitarlas es necesario gastar una gran cantidad de dinero.

La casa que compraron llevaba 30 años vacía

Antes de decidirse por qué inmueble comprar en Italia, la pareja visitó un total de 15 casas ubicadas en las regiones de la Toscana y los Abruzos. Más allá del precio, Cassandra Tresl y Alex Ninman tuvieron muy en cuenta que la vivienda contara con una terraza con vistas.

El bajo precio por el que adquirieron la propiedad, 11.500 euros, se debió a que se trataba de una casa que llevaba 30 años vacía. En consecuencia, renovaron la instalación eléctrica, las paredes, las ventanas, el baño y la cocina.

La pareja pagó esa cantidad en efectivo, por lo que son libres en términos financieros, sin préstamos a los que hacer frente. De hecho, recientemente han podido comprar, por 17.000 euros, una segunda propiedad en Italia que alquilan como casa de vacaciones.