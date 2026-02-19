Iñaki López responde así a la última jugada de Ayuso para defender al alcalde de Móstoles

Isabel Díaz Ayuso ha cargado este jueves contra el Gobierno con motivo de la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, quien renunció al cargo tras admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que desde el Ejecutivo "pretenden comparar al alcalde de Móstoles" -también acusado de acoso sexual- con el DAO de la Policía, pese a que, según defiende "no era un caso de acoso sexual".

Al hilo de esto, Ayuso ha dicho que "deberías darle vergüenza" que la Policía tenga al frente "a un señor" como el ex director adjunto operativo (DAO). "Los casos que se han ido comentando en estas últimas horas y que se han conocido del entorno del señor Marlaska...", ha dicho la líder popular en la Asamblea de Madrid.

Instantes después, ha pasado directamente al ataque, preguntando a la oposición "¿por qué no tienen un poco de decencia y no nos hablan hoy de acoso sexual, justo hoy?". Para la presidenta de la Comunidad de Madrid "comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas".

"El DAO no es militante ni cargo político"

El periodista Iñaki López ha visto las declaraciones de Ayuso, y le ha respondido a través de su cuenta de X, tirando por tierra los argumentos de la líder popular con apenas unas pocas palabras.

"Es cierto. No hay comparación El DAO no es militante ni cargo político", ha dicho el periodista de laSexta, recordando así que el número dos de la Policía Nacional no tiene responsabilidades políticas ni milita en ningún partido ni agrupación política.

Un duro correctivo para Ayuso, que en un nuevo Pleno de la Asamblea de Madrid ha tratado de defenderse de las acusaciones de encubrimiento al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual y laboral.