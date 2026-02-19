Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Comprarte esta isla privada entera cuesta menos que un piso en Madrid o Barcelona, aunque tiene truco
El territorio pertenece a Gales.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
La isla Ynys Gifftan
La isla Ynys Gifftan

Comprar un piso en grandes ciudades como Madrid o Barcelona es tan excesivamente caro que cuesta menos comprarse una isla privada entera. Se trata de Ynys Gifftan, una isla perteneciente a Gales.

En concreto, Ynys Gifftan se encuentra en el estuario de Dwyryd, cerca de Harlech y Porthmadog. La ubicación de la isla es privilegiada, ya que está en el corazón del Parque Nacional de Eryri (Snowdonia).

Tal y como detalla el medio de comunicación británico The Independent, la isla privada ha salido al mercado por un precio de 350.000 libras esterlinas (unos 400.000 euros, al cambio actual). En el coste se incluye una vivienda construida en la propia isla.

En concreto, la superficie total de Ynys Gifftan es de 17 acres, o lo que es lo mismo, 6,88 hectáreas. Cabe destacar que, además de en barco, puede accederse a la isla a pie cuando baja la marea.

Una casa (pero en ruinas)

No obstante, la venta tiene truco. Aunque la isla galesa no se encuentra totalmente desierta, la casa de campo con dos dormitorios que está edificada en ella no puede ser habitada de manera inmediata. El inmueble está en ruinas y no cuenta ni con electricidad ni con agua corriente. Por lo tanto, es necesario destinar dinero a hacer grandes reformas para poder vivir en el hogar.

Desde la inmobiliaria Carter Jonas, encargada de la venta de Ynys Gifftan, definen la isla como un lugar con "un paisaje extenso y virgen con vistas panorámicas ininterrumpidas de la costa y las montañas circundantes".

En ese sentido, Hugh O'Donnell, de la oficina de Carter Jonas en Bangor (Gales), ha asegurado que "Ynys Gifftan representa una oportunidad verdaderamente única para un comprador que aprecie su excepcional ubicación y potencial".

"Esperamos que despierte el interés de quienes buscan un ambicioso proyecto de estilo de vida en uno de los entornos costeros más bellos de Gales, o de alguien que busque su propio refugio aislado", ha añadido Hugh O'Donnell.

