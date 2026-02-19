Va un restaurante y dice que no comió "nada": el dueño la desmiente porque no tuvo en cuenta un detalle muy importante

Las mentiras tienen las patas muy cortas. Esto es lo que debió pensar el dueño de un restaurante tras ver la reseña que puso una clienta a su establecimiento que, a priori, le dejaba en muy mal lugar. La cuenta de X @SoyCamarero ha compartido una de las mejores contestaciones que se recuerdan.

"Muy mal, no comí nada. Comida incomible muy picante y salada", asegura esta comensal anónima sobre su experiencia en este restaurante también anónimo. "Muy caro, 24 euros un menú penoso", continúa describiendo en la reseña.

Pero la cosa no queda ahí. También califica al servicio como "muy maleducados", al tiempo que describe el restaurante como "muy pequeño". "Doy una estrella porque no hay cero", sentencia la clienta en cuestión.

Pero lo que no esperaba es que la respuesta del dueño del restaurante desmontase por completo sus críticas. "¿Pero de verdad no se dan cuenta que los establecimientos de hostelería están llenos de cámaras y que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo?", replica el propietario del establecimiento.

"Se comieron cada uno lo suyo para después arrebañar los platos"

El dueño del establecimiento asegura que esta comensal y su acompañante "se comieron cada uno lo suyo para después arrebañar los platos de espaguetis que les sobraban a los niños".

"Ahora si quiere haga como su amiga, que tras ser respondida ayer, cambió su reseña para ser todavía un poco más hiriente e insultante y dejando de manifiesto su nula educación", aconseja en tono irónico el propietario.

Y para concluir su réplica, recomienda a esta mujer que "si no saben salir de casa" mejor "no salgan" porque "se lo agradecerá todo el gremio hostelero". Con estas palabras, resulta complicado imaginar que la mujer se haya atrevido a desmentirle.

Lo que yo digo, la gente, pone reseñas para joder", opina una usuaria en los comentarios de la publicación. Otra, en tono irónico, aplaude la respuesta del dueño el restaurante: "¡Bien ahí!".