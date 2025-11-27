El guiño a Nino Bravo y un menú de estrella Michelin: los detalles de la cena de gala de los reyes con el presidente de Alemania 

La primera dama del presidente de la República Federal de Alemania, Elke Büdenbender; el presidente Frank-Walter Steinmeier; el rey Felipe VI, y la reina Letizia

Este miércoles, los reyes Felipe y Letizia recibieron al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a la primera dama, Elke Büdenbender en el Palacio Real. Por la noche, tuvo lugar la cena de gala entre ambos jefes de Estado en honor a los invitados.

En ella, la reina Letizia desempolvó una tiara icónica de Victoria Eugenia, que fue elaborada por Cartier en los años 20 que Alfonso XIII compró en París para su mujer, la reina Victoria Eugenia. Letizia lució también los pendientes de chatones, que también pertenecieron a Victoria Eugenia y que forman parte del lote de joyas de pasar.

Pero más allá del look de la reina y la tiara elegida, hubo detalles que solo los asistentes pudieron conocer. A la cena acudieron una representación empresarios, figuras políticas y dos jugadoras de fútbol y allí pudieron disfrutar de un menú del chef Paco Roncero, con dos estrellas Michelin.

El menú estuvo compuesto de salazones con licuado de apio, queso manchego y tomates confitados como entrante; lubina con beurre rouge y alcachofas, de principal, y remolacha con frutos rojos y cremoso de regaliz, como postre.

Durante el evento, como viene siendo habitual en las cenas de gala, la banda de música de la Guardia Real ha interpretado un repertorio de temas españoles y alemanes, como un guiño a sus invitados.

A composiciones clásicas como la Quinta Sinfonía de Beethoven, Tanhauser de R. Wagner o Sevilla de Isaac Albéniz se sumaron otras más modernas y éxitos de los años 80, entre los cuales ha destacado Noelia de Nino Bravo. La canción fue compuesta por Augusto Algueró y lanzada en 1972. Aunque no hay datos a ciencia cierta de quien era esa Noelia, muchos rumores apuntan a que la canción iba dedicada a la Genoveva Noelia Afonso Cabrera, que en 1969 ganó el título de Miss España y, posteriormente, el de Europa.