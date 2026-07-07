Abascal cuestiona a Trump por atacar a Meloni: "No puede tratar a un aliado como vasallo"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el líder de Vox, Santiago Abascal, se saludan en el festival político conservador "Atreju 2023", el 17 de diciembre de 2023 en Roma (Italia).

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y ha advertido de que "no se puede tratar a los aliados como vasallos".

"Creo que el señor Trump se está equivocando", ha recalcado Abascal en una entrevista en Telecinco, en referencia a la publicación del mandatario estadounidense de una foto con Meloni con el mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento" antes de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara con la asistencia de ambos.

Las relaciones entre ambos se han ido deteriorando desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains (Francia) después de que Trump asegurara que en aquella ocasión la primera ministra "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

El líder de Vox ha criticado esta actitud del presidente de EEUU y ha defendido a Meloni, "una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo". "Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos", ha remarcado Abascal, para quien "no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables".

Ha insistido en que los aliados deben saber respetarse cuando el otro tiene que defender intereses nacionales contrapuestos.

Hasta el momento, no ha habido reacción a esos comentarios por parte de la primera ministra italiana, que ha intentado no entrar al trapo, porque sí lo hizo tras la cumbre del G7 en Francia del mes pasado y salió arañada. Entonces, el republicano norteamericano dijo que la ultraderechista "pidió una y otra vez hacerse una foto" con él y que accedió a ello "por pena". Ni ella ni Italia "suplicarán nunca" nada, fue su réplica.

Trump enloquece y pide una "orden de alejamiento" de Meloni: el Gobierno italiano evita reaccionar a la provocación Roma decide ignorar "lo que se considera un ataque personal, considerado inmotivado y carente de contexto", a las puertas de la cumbre de la OTAN en la que se volverán a encontrar tras el roce de la foto supuestamente "por pena" del G7.

Una estrecha relación

Santiago Abascal y Giorgia Meloni mantienen una estrecha alianza política y una profunda amistad personal. Ambos líderes conservadores comparten una visión ideológica similar y el presidente de Vox ha defendido públicamente a la primera ministra italiana en el pasado, llegando a alojarla en su residencia privada. La romana incluso ha estado con la familia de Abascal en sus visitas a Madrid.

Esos lazos se remontan a muchos años atrás, basados en la sintonía en sus agendas nacionales y europeas. Aunque en ocasiones la prensa ha especulado sobre posibles distanciamientos debido a estrategias parlamentarias distintas en Europa (los Hermanos de Italia forman parte del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, mientras que Vox está en el de los Patriotas), ambos han reafirmado consistentemente sus vínculos.

De Meloni se recuerda especialmente en nuestro país su discurso durante la campaña electoral andaluza en Marbella, en junio de 2022, en el que arremetió contra la inmigración y la ideología de género y defendió con vehemencia la "universalidad de la cruz" y la identidad cristiana.