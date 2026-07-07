El 'Pequeño Nicolás' no entrará en prisión de grande: de 12 años de condena a multa de 1.800 euros

Francisco Nicolás Gómez, popularmente conocido como 'el Pequeño Nicolás', podrá evitar el ingreso en prisión, a pesar de pesar sobre él una condena total de 12 años y medio. Así lo ha adelantado El País este martes aludiendo a un auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se dictamina la suspensión de la entrada en la cárcel, tras ser suspendida su última pena a cambio de varias condiciones.

El primero de esos requisitos que le permitirá esquivar el ingreso efectivo es el de que no podrá cometer delito alguno en un período de cuatro años. El segundo es una sanción pecuniaria por la que deberá abonar seis euros al día durante un plazo de 10 meses. En total, la cuantía de esa multa asciende a 1.800 euros.

Cabe recordar que Nicolás Gómez había sido condenado por delito de falsificación de documentación, además de hacerse pasar por diversos altos cargos de la administración simulando una falsa comitiva con agentes policiales. Por todo ello recibió una condenada acumulada de 12 años y medio, pero la clave de lo sucedido se remonta a la última decisión del Tribunal Supremo de finales de los últimos compases del pasado marzo.

¿Por qué no entrará en prisión el 'Pequeño Nicolás'?

En este sentido, la Sala Segunda del mencionado alto tribunal confirmó la condena por inducir a un delito de descubrimiento y revelación de secretos, además de otro delito de cohecho. No obstante, lo hizo atendiendo a la petición de atenuantes de la defensa de Francisco Nicolás Gómez en dos de esas condenas.

De los cuatro años y tres meses que había sentenciado la Audiencia Provincial de Madrid por la revelación de secretos, se quedó en siete meses y 15 días. El de cohecho también fue rebajado hasta quedarse en un año y seis meses. Ninguna de estas penas, individual y taxativamente, era superior a dos años, el período que determina el ingreso efectivo en prisión de un condenado. Ese hecho es el que le ha abierto la puerta a que la Audiencia Provincial acabase por suspender el ingreso en prisión y ha acabado pesando.