El hijo Liam Payne hereda los más de 24 millones de euros de la fortuna del exintegrante de One Direction

El 16 de octubre de 2024, la trágica muerte de Liam Payne, de 31 años, producida al caer de un tercer piso de un hotel de Buenos Aires, conmocionó al mundo, especialmente a las fans de una de las boy bands más famosas, One Direction. Solo unos días después, la autopsia confirmó que la causa oficial de la muerte fue un "politraumatismo" que generó una "hemorragia interna y externa", aunque los resultados de los análisis toxicológicos revelaron la presencia de un cóctel de drogas y alcohol en su organismo.

Casi dos años después y sin testamento de por medio, todas las incógnitas alrededor de la fortuna que dejó han quedado resueltas porque será su hijo de 9 años, el único heredero de los más de 24 millones de euros del patrimonio de Payne.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que la herencia de la estrella del pop puede utilizarse de inmediato para "beneficiar" a Bear Grey Payne, nacido de su relación con la cantante Cheryl Tweedy.

Ella, la madre de su hijo, y el abogado de la industria musical Richard Bray fueron nombrados administradores del patrimonio de Liam y ellos se encargarán de gestionar la parte que se destine a ayudar al niño ahora. El resto deberá depositarse en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.