Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El hijo Liam Payne hereda los más de 24 millones de euros de la fortuna del exintegrante de One Direction
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

El hijo Liam Payne hereda los más de 24 millones de euros de la fortuna del exintegrante de One Direction

Bear, de solo 9 años, es su único heredero.

Mila Fernández
Mila Fernández
Lyam Payne fotografiado en Londres (Inglaterra) en 2016.
Lyam Payne fotografiado en Londres (Inglaterra) en 2016.Mike Marsland VIA GETTY IMAGES

El 16 de octubre de 2024, la trágica muerte de Liam Payne, de 31 años, producida al caer de un tercer piso de un hotel de Buenos Aires, conmocionó al mundo, especialmente a las fans de una de las boy bands más famosas, One Direction. Solo unos días después, la autopsia confirmó que la causa oficial de la muerte fue un "politraumatismo" que generó una "hemorragia interna y externa", aunque los resultados de los análisis toxicológicos revelaron la presencia de un cóctel de drogas y alcohol en su organismo.

Casi dos años después y sin testamento de por medio, todas las incógnitas alrededor de la fortuna que dejó han quedado resueltas porque será su hijo de 9 años, el único heredero de los más de 24 millones de euros del patrimonio de Payne. 

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que la herencia de la estrella del pop puede utilizarse de inmediato para "beneficiar" a Bear Grey Payne, nacido de su relación con la cantante Cheryl Tweedy. 

Ella, la madre de su hijo, y el abogado de la industria musical Richard Bray fueron nombrados administradores del patrimonio de Liam y ellos se encargarán de gestionar la parte que se destine a ayudar al niño ahora. El resto deberá depositarse en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Responsable de LIFE. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en Radio España, en la revista de Ana Rosa, dirigió la revista Turismo Rural y ha sido presentadora y moderadora de encuentros relacionados con el turismo, la gastronomía, el medioambiente o la literatura. Además de coordinar LIFE es la editora de branded content de El HuffPost.

el huffpost para mivet
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos