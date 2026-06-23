De niño tímido a la voz más potente del mundo: consigue el récord Guinness con un grito de 122'4 decibelios, similar al despegue de un avión

La tentación de poner a un cantante' heavy' para ilustrar esta noticia era demasiado fuerte... aunque el protagonista no tenga nada de cantante

Un niño tímido, callado tornó en la voz más fuerte del planeta. Es la historia de Joseph McGrail-Bateup, un ciudadano de Australia, que ha reventado el libro Guinness de los récords y algún que otro tímpano, paso.

Este pregonero municipal reventó los registros con un grito de 122'4 decibelios, el dato más alto registrado por un ser humano. Y todo sin ser cantante de heavy metal.

De hecho, la suya es la historia más improbable. Recuerda a la prensa local que "cuando era niño, no tenía una voz fuerte; era muy tímido y me guardaba todo hasta que terminé la escuela y me uní al grupo de teatro". "Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba expresarme, hacerme oír", admite,

"Me formé en el teatro, donde no se usaban micrófonos ni nada parecido, y poco a poco fui ganando voz, y con el paso de los años, cada vez más", recuerda antes de desgranar su secreto.

La clave estuvo en su nombramiento como pregonero municipal en 2017, una labor que le obligaba a realizar sonoros anuncios sociales en plena calle y otros foros. Aparte de esa tarea, empezó a participar en las competiciones organizadas por el Gremio Antiguo y Honorable de Pregoneros Municipales Australianos. Fue en 2022 y su éxito llegó pronto.

Joseph McGrail-Bateup recuerda que ya en su primer año "logré quedar entre los primeros puestos del evento", pero lo más sonado llegó en 2024, cuando se llevó el primer puesto en la 'batalla' por dar el grito más fuerte. Entonces fueron 98 decibelios.

Rozar los 100 dB ya es un registro considerable, pero quería más y sabía de sus posibilidades. Explica a la prensa local que para inicios de 2026 se planteó "qué podía hacer que fuera un poco diferente". Dio pronto con su objetivo, el Récord Guinness... sobre todo porque ya lo conocía al haber sido poseedor de uno relacionado con el tiro con arco.

Decidido en la tarea de buscar el grito más fuerte, comenzó a buscar información sobre cómo gritar más y mejor "y aquí estoy, seis meses después, con el récord", bromea.

"Mi hija y yo trabajamos juntos para encontrar la palabra que mejor alcanzara el nivel de decibelios deseado. La palabra anterior era 'silencio', pero no era lo suficientemente fuerte, así que al final nos decidimos por la palabra 'ahora'" (now, en inglés), culmina, sobre el término que le ha permitido pasar a la historia con sus 122'4 decibelios a pura voz.

Esa cifra supone acercarse al ruido que genera el despegue de un avión o el de un martillo neumático e implica también generar más ruido que el de una aspiradora, un concierto de rock duro o una de esas motocicletas con los escapes tuneados para armar más jaleo.