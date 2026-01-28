El incómodo momento entre Shakira, Alejandro Sanz y su exnovia Candela Márquez en el documental 'Cuando nadie me ve'

Que Shakira y Alejandro Sanz son muy amigos lo sabe todo el mundo. También que trabajan muy bien juntos. No hay más que ver sus tres colaboraciones musicales para la discografía de uno o de otro.

La Tortura (2005): Forma parte del álbum de Shakira Fijación Oral, Vol. 1.

Te lo agradezco, pero no (2006): Aparece en el disco El tren de los momentos de Alejandro Sanz.

Bésame (2025): Esta tercera colaboración pertenece a la discografía de Alejandro Sanz. Concretamente a ¿Y ahora qué +?.

Pero además se ha rumoreado en varios momentos que su enorme química no era solo por una íntima amistad, sino que entre ellos había algo más. Que se sepa nunca han dado el paso y se consideran muy amigos... y nada más.

Shakira desvela lo que piensan sus hijos de Candela Márquez

Como son tan cercanos hablan abiertamente el uno del otro, lo que puede llegar a producir momentos incómodos como el que pudimos ver en Cuando nadie me ve, el documental de tres capítulos sobre Alejandro Sanz que se puede ver en Movistar+.

La escena es la siguiente: Shakira aparece en un avión privado en el que se encontraban ya Alejandro Sanz y su entonces pareja, Candela Márquez. La cantante se acerca a saludarles y dedica un "mucho gusto" a la joven.

Lo mejor llega cuando Shakira se gira a su compañero de profesión y le dice: "Me dicen mis hijos que '¡es igual a ti la novia de Alejandro!'". Y claro, las cámaras lo captaron y lo incluyeron en este documental.

Por incómodo que fuera, no pareció molestar a nadie porque de haberlo hecho quizá Alejandro Sanz hubiera pedido que no apareciera en su documental. De todos modos, Candela Márquez ya no está en su vida. Ambos se separaron a finales de 2025.