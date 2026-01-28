Jedet gana el juicio por la agresión sexual que sufrió por parte de un productor: "Es importante que entendamos que no estamos solas"

"Gracias". Estas han sido las primeras declaraciones de Jedet en su cuenta de Instagram donde ha comunicado a sus seguidores que ha ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra el productor Javier Pérez Santana.

La actriz y cantante presentó esta denuncia en enero de 2023, cuando en la fiesta posterior a la gala de entrega de los Premios Feroz el denunciante agredió sexualmente y mantuvo una cuestionable actitud con varios invitados, entre ellos a la protagonista de Veneno.

"No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me ha acompañaba a todas partes. Empatizo profundamente con el por qué de muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido”, señala en el comunicado.

En ese mismo texto sigue instando a las mujeres, especialmente a las de la industria audiovisual, a hablar y a denunciar. "Quiero animar a las mujeres de la industria audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o sobrepaso. Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido historias similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan", concluye.