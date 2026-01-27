Alejandro Sanz es el último en pronunciarse sobre las denuncias a Julio Iglesias: da su punto de vista por conocerle personalmente

El cantante Alejandro Sanz ha sido el último en responder a la pregunta sobre la polémica que ha rodeado a Julio Iglesias este inicio de año. Dos extrabajadoras de sus mansiones de Bahamas y Punta Cana le denunciaron y alzaron la voz en una investigación realizada por Eldiario.es y Univisión.

La ONG Women's Link y Amnistía Internacional presentaron una denuncia en las que describen hechos que constituirían en supuestos delito de trata de seres humanos, acoso y agresión sexual y un delito de lesiones. Iglesias emitió un comunicado defendiéndose de las acusaciones.

Lo último que se ha sabido es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia, alegando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles" y, por lo tanto, "de competencia de la Fiscalía de la Audiencia nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Alejandro Sanz, tajante, pide prudencia

Preguntado por la polémica en una entrevista concedida en Europa Press con motivo del estreno de la serie documental Cuando nadie me ve, Sanz ha respondido que "cuando haya un juicio te podré dar una opinión".

"Yo creo que eso tiene un proceso que tiene que seguir y creo que es muy difícil ponerse de un lado u otro", ha expresado el cantante al principio de su respuesta. Además, ha añadido: "Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar, pero hay que esperar a ver qué dice un juez y ver las pruebas y todo esto".

Nadie tiene una opinión "contundente y definitiva"

Para Sanz, "no tenemos nadie, nada, para poder opinar, tener una opinión formada, que sea contundente y sea definitiva".

Ha advertido que hay que tener "mucho cuidado con este tipo de cosas" porque, por un lado, hay que "proteger a una mujer si hay un abuso" y que para eso "existen los mecanismos judiciales que existen, que se deben seguir a rajatabla".

Y por otro, la presunción de inocencia, según ha opinado, "debe ir por delante, porque si no, ya hemos visto muchos casos en los que ha ocurrido esto y también es terrible".

Los abogados de Julio Iglesias lo celebran

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía española de archivar la investigación, los abogados de Julia Iglesias valoran la situación como un "linchamiento público", según ha informado la Agencia EFE. La Fiscalía argumenta en el rechazo de la investigación que, entre otras cuestiones, la ley española exige: