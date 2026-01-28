Feli Velázquez, la pensionista que gritó a PP y Vox "no tenéis vergüenza" por rechazar el decreto-ley del escudo social, habla tajante un día después

La pensionista Feli Velázquez ha sido una de las protagonistas de la semana por las imágenes que dejó este lunes en el Congreso de los Diputados después de que se cayera el decreto-ley que subía las pensiones para 2026 y que comprendía otros aspectos como los desahucios y la prohibición de cortes de agua y luz para personas que son económicamente vulnerables.

PP, Vox y Junts tumbaron el decreto-ley, por lo que no ha sido convalidado y, por lo tanto, queda derogado. Aun así, PP Y Junts mostraron su inclinación a apoyar la revalorización de las pensiones si se vota de forma independiente.

171 votos a favor y 178 en contra. Fue justo después del momento en el que Francina Armengol anunciaba los resultados cuando Feli se levantó de su asiento y se dirigió a la bancada del PP y Vox para gritarles: "¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No tenéis vergüenza".

Un día después, habla tajante

Feli mostró su indignación al tumbarse la ley, no solo porque no se subirán las pensiones para 2026, sino porque los tres partidos tumbaron el escudo antidesahucios. Durante este martes ha intervenido en varios programas de televisión, entre ellos Directo Al Grano, de TVE, en el que ha hablado de la escena que protagonizó.

Ha contado que conoció la reacción de los diputados de PP y Vox por lo que le decían las compañeras que tenía al lado, ya que por problemas de vista no podía distinguirlos bien: "Algunos agachaban la cabeza, otros se reían, no sé por qué, desde donde yo estaba se veía perfectamente a la gente, pero yo tengo un problema de visión y yo no podía observar las caras".

"Me decían las compañeras: están riendo, están riendo. Otros agachaban la cabeza y no decían nada", ha confesado.

Después de que Armengol le pidiera silencio, se calló: "Porque ya veía que se estaba armando mucho jaleo, estaba la policía, nos identificó". Para Feli, lo que pasó en el Congreso es un hecho más "del hartazón que tenemos con la situación que estamos pasando".

Las pensiones y los desahucios

Feli es activista de PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y lo que hizo no fue solo por la subida de las pensiones, un tema que le afecta personalmente porque es pensionista, sino también por los desahucios.

"Hay pensionistas que tienen a sus hijos con su pareja y con los niños viviendo en su casa, si a esas personas no le revalorizas lo que es la pensión, en la mayoría de los casos tienen dificultad para llegar a final de mes dos partes de la familia", ha defendido.

"Dura muy poco la alegría en casa de los pobres y ha durado lo que hemos tardado en sacarlo del buzón", ha rematado sobre la carta de la pensión.