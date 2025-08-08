El portero Alberto Lejárraga protagoniza la primera boda gay del fútbol español: "Los abrazos entre hombres están permitidos solo si hay gol"

Un paso adelante frente a la homofobia que rodea el mundo del fútbol masculino. El portero Alberto Lejárraga fue el primer futbolista en español en declararse abiertamente gay. Lo hizo cuando era guardameta del Marbella F.C. en 2023, cuando su equipo ascendió a Segunda RFEF.

El futbolista quiso agradecer el apoyo que le brindó su pareja, el artista Rubén Fernández, con una publicación en redes sociales en la que aparecía besándole y celebrando la victoria y compartiendo también sus logros con su familia. Las imágenes se viralizaron y lograron que en apenas horas el futbolista se convirtiera en referente para el colectivo LGTBI y recibiera numerosos halagos por su "valentía".

Lejárraga, que esta temporada ejerce de arquero del Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, se ha dado el "sí, quiero" en Mijas, en la Hacienda Las Fuentes. "Casi tres semanas ya de estos momentos, sin duda de los mejores de nuestras vidas!", ha escrito el portero junto a un recopilatorio de imágenes de la boda.

Sin embargo, el alegato más emocionante ha venido de la mano del fotógrafo Fran Ortiz, quien inmortalizó los momentos de la boda. "Una boda gay es importante porque sigue siendo un acto valiente. Porque aunque estemos en 2025, todavía hay rincones (y mentes) donde amar a quien te dé la gana parece un delito", ha escrito, según detalla "ante el revuelo generado".

"¿Y si uno de los novios es futbolista profesional? Pues entonces la cosa se pone aún más potente", ha empezado diciendo antes de recordar por qué este gesto con el primer futbolista profesional abiertamente gay de España es tan importante.

"Porque el fútbol, ese universo donde los abrazos entre hombres están permitidos solo si hay gol de por medio, necesita referentes que rompan el vestuario de la homofobia. Porque no se trata de hacer política, se trata de hacer justicia poética: que un niño pueda soñar con ser delantero centro… y casarse con el portero si le da la gana", ha señalado. "Una boda así no solo celebra el amor entre dos personas, celebra la libertad de millones", ha concluido.

El futbolista señaló en una entrevista en la revista Diversa que el silencio del colectivo LGTBI en el mundo del fútbol masculino es debido a muchos factores, pero principalmente el "miedo": "Si un futbolista no ‘sale del armario’, no es porque no quiera, es porque tiene miedo de lo que eso pueda significar para su carrera. Y no es un miedo infundado, hay mucho prejuicio todavía. Yo no he pensado nunca en dejar el fútbol por mi sexualidad, pero antes pensaba en mantenerla oculta para no tener consecuencias negativas".

A pesar de su decisión, ser gay en el mundo del fútbol sigue siendo un tema tabú y solo escasos ejemplos ejemplos como el del australiano Josh Cavallo, del Adelaide United o el de Jakub Jankto, jugador del Getafe cedido al Sparta de Praga, se han convertido en referentes del colectivo LGTBI. Sin embargo, esto sigue costando caro ya que como el mismo Cavallo ha confesado sigue sufriendo insultos e incluso amenazas de muerte por su orientación sexual.

