El rey, tras los altercados: "Hay que entender el enfado por lo mal que lo han pasado"

El rey cree que hay que entender "el enfado y la frustración" manifestada por muchas personas durante su visita, junto al presidente del Gobierno y el de la Generalitat, a la 'zona cero' de la dana, por "lo mal que lo han pasado" y por la dificultad de comprender cómo funcionan los mecanismos para atender emergencias.

Don Felipe se ha expresado de esta forma en el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana, en L'Eliana (Valencia), donde ha pronunciado unas palabras de agradecimiento a sus trabajadores, tal y como informa en la red social X la Casa del Rey, después de ser trasladado junto a Pedro Sánchez y Carlos Mazón a sus instalaciones tras los incidentes.

Acompañado por la reina Letizia, el rey se ha dirigido a los miembros del centro de emergencias, el punto neurálgico donde están presentes todas las instituciones, organismos y fuerzas -ha dicho- que intervienen en este "desastre tan monumental que ha afectado a tantas vidas y tantos modos de vida"

"A esas personas (los afectados) hay que darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente", ha subrayado el monarca, quien también se ha mostrado convencido de que la situación "cada día va a ir a mejor". "No es especulativo. Creo que los medios van creciendo y la eficacia también va creciendo", ha asegurado.

Don Felipe ha transmitido la importancia de lo que están haciendo "cada hora, cada minuto desde que se produjo la emergencia" estos efectivos, y también lo importante que es -ha incidido- "que la gente perciba que los mecanismos del Estado en los distintos niveles están funcionando".

También ha agradecido la "enorme contribución de personas de todo tipo", aunque ha reconocido que "organizarlo, gestionarlo no es fácil". "Gracias por el esfuerzo. Sé que son días agotadores, que no hay horas, no hay minutos y hay mucha necesidad que atender. Ánimo, adelante", ha concluido.

Intervención del Rey en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana.



Chiva asegura que los Reyes se han comprometido a visitar la localidad tras la "tensión" en Paiporta

Por su parte, el Ayuntamiento de Chiva (Valencia) asegura que ha recibido el "compromiso" de los reyes Felipe VI y Letizia de que visitarán "próximamente" la localidad, después de haberla cancelado este domingo por la "tensión" vivida en Paiporta.

Así lo ha explicado el consistorio en un comunicado, en el que ha detallado que los Reyes han trasladado al Ayuntamiento que "deben coordinarse" la Casa Real, el Gobierno y la Generalitat para fijar otra fecha en el calendario.