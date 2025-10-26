Enfocan a la grada del Bernabéu y se ve perfectamente quién estaba viendo el ‘Clásico’

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga, y el defensa del Barcelona Alejandro Balde, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid y el Barcelona se disputan este domingo el primer Clásico de la temporada en el que ambos equipos se juegan el liderato en el Bernabéu. Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 han puesto por delante a los de Xabi Alonso antes del descanso mientras de los azulgrana marcó Fermín López en el 38 tras una pérdida en salida de balón del turco Arda Güler.

La primera mitad ha estado marcada por los goles anulados. El colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el miunto 3. En el 12, Mbappé marcó, pero el gol no fue válido por partir en posición de fuera de juego. Además, en el minuto 45, Mbappé volvió a marcar y volvió a ser anulado por fuera de juego.

Durante esta parte, sin embargo, las cámaras han enfocado a dos personas que se han llevado toda la atención, más allá de lo que ocurría en el campo de juego. Se trata de Rosalía y Penelópe Cruz, quienes han aparecido en pantalla sentadas una junto a la otra mostranso su amistad.

La artista catalana ha seguido de cerca los grandes partidos en varias ocasiones y no es nueva en los palcos del Santiago Bernabéu. La cantante ha sido, incluso, imagen imagen de El Clásico en una campaña conjunta de Spotify y el Barcelona en 2023.

Rosalía, ganadora de 80 premios, entre ellos dos premios Grammy a mejor álbum alternativo o rock latino, con El mal querer en 2020 y Motomami en 2023, ha estado en boca de todos esta semana después de acudir por sorpresa a la Gran Vía de la capital española para revelar el lanzamiento de su nuevo álbum, Lux.

El cuarto disco de la catalana saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre, aunque el lunes por la noche se activó la preventa online para su formato físico, tanto en vinilo como en CD y en su edición exclusiva firmada que cuenta con dos tracks inéditos.