Hay quien se está fijando en las caras de Florentino Pérez y Ayuso en este momento JUSTO del 'Clásico'

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el presidente del Barcelona Joan Laporta, y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid y el Barcelona se disputan este domingo el primer Clásico de la temporada en el que ambos equipos se juegan el liderato en el Bernabéu. Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 han puesto por delante (2-1) a los de Xabi Alonso antes del descanso.

Por parte del Barcelona Fermín López marcó en el minuto 38 tras una pérdida en salida de balón del turco Arda Güler. En la primera mitad el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el miunto 3.

En el minuto 45 Mbappé volvió a marcar y fue anulado por fuera de juego. Una acción que ya se repitió mintuso antes, en el 12, cuando el francés también marcó un gol que no fue válido por partir también en posición de fuera de juego.

En este momento las cámaras han captado las caras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del presdiente del club blanzo, Florentino Pérez, sentados juntos en el palco. Y la verdad es que la seriedad de ambos lo dice todo.

"Penalti anulado y gol anulado por fuera de juego. Las caras, Juan. Graba las caras!", ha comentado el usuario de X @Auroraiterum.