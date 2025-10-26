Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Hay quien se está fijando en las caras de Florentino Pérez y Ayuso en este momento JUSTO del 'Clásico'
Hay quien se está fijando en las caras de Florentino Pérez y Ayuso en este momento JUSTO del 'Clásico'

"Las caras, Juan. Graba las caras!".

Ana Roca
Ana Roca
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, el presidente del Barcelona Joan Laporta, y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.EEFE/ Sergio Perez

El Real Madrid y el Barcelona se disputan este domingo el primer Clásico de la temporada en el que ambos equipos se juegan el liderato en el Bernabéu. Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 han puesto por delante (2-1) a los de Xabi Alonso antes del descanso. 

Por parte del Barcelona Fermín López marcó en el minuto 38 tras una pérdida en salida de balón del turco Arda Güler. En la primera mitad el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el miunto 3. 

En el minuto 45 Mbappé volvió a marcar y fue anulado por fuera de juego. Una acción que ya se repitió mintuso antes, en el 12, cuando el francés también marcó un gol que no fue válido por partir también en posición de fuera de juego. 

En este momento las cámaras han captado las caras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del presdiente del club blanzo, Florentino Pérez, sentados juntos en el palco. Y la verdad es que la seriedad de ambos lo dice todo. 

"Penalti anulado y gol anulado por fuera de juego. Las caras, Juan. Graba las caras!", ha comentado el usuario de X @Auroraiterum

Soy redactora enfocada en temas de actualidad en El HuffPost España en el equipo de finde semana. Tanto sábados y domingos como entre semana de lunes a miércoles abordo lo que pasa durante el día, tratando de que a los lectores de nuestro medio le queden resueltas todas las dudas sobre los temas más candentes del día.

 

Sobre qué temas escribo

Los integrantes del equipo de fin de semana estamos a todo lo que surja durante el día sobre la actualidad internacional y nacional de la jornada, pero también tratamos de aportar un toque diferencial con temas que creemos que pueden interesar a los lectores con un toque muy nuestro. Tampoco nos olvidamos de abordar enfoques virales que puedan resultar divertidos para nuestros lectores, así como temas de servicio que les ayuden en el día a día o despejen sus dudas sobre aquello que más les afecta.


Personalmente, los temas que más disfruto son los sociales, aquellos que repercuten de forma más directa en las personas, como los que abordan el cambio climático, sus efectos en la meteorología y el impacto que dejan en la sociedad al influir de forma directa sobre la gente. Pero en fin de semana también hay tiempo siempre para el deporte, con sus más y, a veces también, con sus menos.


Mi trayectoria

Desde niña hubo dos cosas que siempre me gustó hacer: leer y ver series y películas. Las historias me fascinaban y, como dicen, la realidad supera a la ficción, así que pronto decidí que quería ser periodista para contar yo misma las historias que afectaban a las personas reales y tratar de tener un impacto en la sociedad.


Por ello, me saqué el graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III. Tras esto realicé un posgrado en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales y realicé el máster de El País. Durante ese tiempo ha pasado por diversos medios, desde la Agencia EFE al diario El País hasta llegar a El HuffPost en 2021.

 

 

Cómo contactar conmigo:

  • Email: ana.roca@huffpost.es
  • X/Twitter@AnaRoc23

