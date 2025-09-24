La fortuna detrás del monarca más rico del mundo: 17.000 casas, 38 aviones privados y 52 yates de lujo

El rey Rama X de Tailandia, en una imagen de archivo

El rey Rama X de Tailandia es el monarca más rico del mundo. Su patrimonio se encuentra compuesto por nada más y nada menos que 17.000 casas, 38 aviones privados y 52 yates de lujo.

Esas ingentes cifras, que suman una fortuna de 43.000 millones de dólares (más de 36.600 millones de euros, al cambio actual), han sido publicadas por el medio de comunicación griego Gazzetta.

No obstante, no todo es positivo para Rama X, ya que esa gran acumulación de riqueza le ha provocado al rey tailandés críticas por parte de la ciudadanía debido al lujoso estilo de vida que lleva.

Rama X es el único hijo del difunto rey Bhumibol y la reina Sirikit, por lo que gran parte de su riqueza se debe a su herencia. No obstante, el propio monarca ha utilizado sus habilidades empresariales para convertirse en el rey con más dinero del planeta.

Por ejemplo, sus miles de inmuebles en la capital tailandesa, Bangkok, han sido puestos en alquiler por el monarca, por lo que las propiedades le están generando una enorme cantidad de ingresos.

Más allá de sus negocios inmobiliarios, Rama X también acostumbrar a invertir (y ganar dinero) en industrias clave de la economía tailandesa, como los sectores de las telecomunicaciones y de la energía.

Desde el medio de comunicación alemán Focus destacan que "esas inversiones demuestran cómo combina la herencia real tradicional con estrategias empresariales modernas para consolidar y ampliar su influencia económica".

El monarca Rama X, cuyo nombre completo es Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, es el décimo rey de Tailandia perteneciente a la dinastía Chakri, la cual gobierna el país asiático desde hace más de dos siglos, concretamente desde el año 1782. Rama X tiene actualmente 73 años y accedió al poder en 2016 tras el fallecimiento del anterior monarca, su padre Bhumibol Adulyadej, conocido como Rama IX.