Una mujer de 98 años se pasa 45 días sin línea telefónica por culpa de la operadora: "No hicieron nada hasta que no hicimos público el problema"

Arreglar un problema con la línea telefónica puede convertirse en auténtico suplicio para cualquier persona. Pero resolver este tipo de incidentes es aún más complicado para los ancianos.

Un buen ejemplo de ello es lo que le ha ocurrido a María Teresa, una mujer de 98 años que vive sola en el municipio italiano de Sacile y que ha estado 45 días sin línea telefónica después de que la operadora no le ofreciera soluciones viables.

La anciana tiene problemas de audición y no sabe utilizar un teléfono móvil por lo que los largos tiempos de espera de la línea de atención al cliente y la recomendación del asistente virtual de usar un móvil han derivado en que la mujer haya estado mes y medio sin poder comunicarse con sus hijos.

María Teresa quedó ilocalizable tras el cambio de su línea telefónica de analógica a fibra óptica. 45 días después de que la mujer de avanzada edad se quedara sin línea telefónica, un técnico de la empresa acabó restableciendo la antigua conexión telefónica en la centralita.

Lo ocurrido es que la línea telefónica se había desplazado y se había agrupado con otras conexiones antiguas para dejar espacio a las conexiones digitales. Tras la reparación, el teléfono volvió a funcionar, por lo que María Teresa podía volver a contactar con sus familiares en caso de necesitarlo.

Pese a que el problema ya está (al fin) solucionado, el hijo de María Teresa, Pierfrancesco, ha asegurado que la avería se ha solventado debido a que él mismo hizo público que su madre de 98 años llevaba 45 días sin línea telefónica.

En declaraciones al medio de comunicación italiano Il Messaggero, Pierfrancesco ha afirmado que "ningún ciudadano puede conseguirlo por las vías oficiales. Antes todo era más sencillo. Mi madre decía que tenían a una persona dedicada a ello, un número certificado. Por desgracia, ya no es así".