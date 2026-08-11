Los fans de Harry Potter consiguen que la instalación de un cable submarino de 500 millones de euros no afecte a la "tumba" de uno de los personajes

Dicen que la fe mueve montañas y si la fe la enarbola un grupo inmenso de fans de la saga Harry Potter, es muy probable que muevan mucho más que montañas. Lo que ha conseguido un importante colectivo de aficionados es que se reubique un nuevo cable de alta tensión multimillonario que conecta el Reino Unido e Irlanda.

¿El motivo? Que consideran que de ir por su 'ruta original' profanaría la 'tumba' de Dobby, un elfo ficticio de la saga. En la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Dobby es enterrado en la playa de Freshwater West, en Pembrokeshire, Gales.

No es solo ficción. Los más frikis del universo Harry Potter acostumbran a acudir al punto físico de la playa galesa para dejar piedras con la inscripción "Aquí yace Dobby", a pesar de que el propietario del terreno, el National Trust, les ha pedido que no lo hagan, ya que la playa es un lugar ecológicamente sensible.

El interconector Greenlink, valorado en 430 millones de libras esterlinas (algo más de 503 millones de euros), une la red eléctrica nacional con Irlanda y en su trayecto original iba a pasar inicialmente por el enclave de la tumba figurada.

El director del proyecto, Simon Ludlam, no es precisamente fan de la saga ni sabía quién era Dobby. Pero acabó descubriéndolo a raíz de los "cientos de llamadas... y quiero decir cientos de llamadas" de seguidores indignados por lo que consideran una afrenta.

Ante las repetidas quejas, incluso de un amigo suyo, Ludlam saltó ya indignado. "Le dije: ‘Dobby, ¿quién es Dobby? No conozco a Dobby. Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?", espetó. Lo que no se esperaba es que su amigo le respondiese que no era ninguna broma. "No, es muy, muy serio", sentenció este, según recoge The Guardian.

El ruido social fue tal que a la empresa responsable del proyecto no le quedó más remedio que reorganizar sus planes y encontrar una nueva ruta libre de fri...cciones. "Mucha gente se alegró mucho, el proyecto sigue adelante y Dobby está contento", culmina aliviado al fin el promotor.