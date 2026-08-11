Un ladrón se delata buscando su DNI para enseñárselo a la policía: había tirado al suelo a un anciano de 86 años para arrancarle una cadena de oro

La Policía Estatal de Milán (Italia) ha detenido por robo agravado a un ciudadano egipcio de 27 años que había tirado al suelo a un anciano de 86 años para arrancarle una cadena de oro. El individuo ya tenía antecedentes penales por robo y hurto a personas mayores.

Tal y como informa el medio de comunicación italiano Il Giorno, el robo se produjo el pasado jueves 6 de agosto. Sin embargo, tras llevar a cabo la sustracción de la cadena de oro, el ladrón huyo del lugar de los hechos.

Unos minutos después de que el robo tuviera lugar, una patrulla motorizada de la Policía encontró al anciano. La víctima explicó que, durante un paseo con su esposa, un joven extranjero lo había tirado al suelo y le había robado sus pertenencias, entre ellas la mencionada cadena de oro.

Los agentes policiales examinaron las cámaras de seguridad de la zona del robo y captaron el rostro del autor de los hechos. Dos días más tarde, el sábado 8 de agosto, hallaron al ciudadano egipcio de 27 años en la misma zona, observando a las personas mayores que entraban y salían de la iglesia parroquial (probablemente estudiando a posibles víctimas para llevar a cabo un nuevo robo).

Al ser requerido por los agentes para un control policial, el individuo, mientras buscaba en su teléfono móvil una imagen de su DNI, pasó varias fotografías. En una de ellas, la Policía se dio cuenta que llevaba la misma ropa y los mismos accesorios que aparecían en la grabación del robo al anciano de 86 años.

En consecuencia, los agentes de la Policía Estatal de Milán detuvieron al egipcio de 27 años y lo trasladaron a una prisión, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. El ladrón cuenta con más de 20 antecedentes penales, principalmente por robos a personas mayores.