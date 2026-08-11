Las cámaras que vigilan las playas de Guipúzcoa enfocarán al eclipse para que las personas con movilidad reducida lo puedan seguir desde casa

Hoteles llenos, billetes agotados, restaurantes sin espacio para un comensal más. La 'fiebre del eclipse' ha colapsado buena parte de España con aquellos afortunados que lo podrán vivir in situ. Para muchos otros, el gran evento astronómico de nuestro entorno será una atracción que ver desde la propia ventana o... si no tienes gafas, desde la tele. O desde El HuffPost, todo sea dicho.

En Guipúzcoa han pensado en otro plan, el de las personas que por su movilidad reducida no podrán presenciarlo de forma directa. Y ha surgido gracias a la petición de un vecino que, debido a su discapacidad, no podría contemplar el eclipse.

Este vecino se dirigió al Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y su llamamiento ha tenido respuesta. Este miércoles 13 de agosto, las cámaras de la Red Foral de Videometría Litoral, la herramienta que monitoriza las playas de la provincia, cambiarán su enfoque por unas horas.

En lugar de mostrar el mar, apuntarán al cielo y permitir que cualquier persona pueda disfrutar del fenómeno desde casa. Como recoge El Diario Vasco, desde la Diputación admiten que " una petición individual nos ha hecho ver una oportunidad para que muchas más personas puedan disfrutar de un acontecimiento que queremos que sea accesible para todas y todos".

El diputado Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha dejado claro que "si tenemos una herramienta pública que nos permite acercar el eclipse a las personas que no pueden desplazarse hasta la costa, tiene todo el sentido ponerla a su disposición". "La sostenibilidad también significa cuidar a las personas y garantizar que nadie quede excluido de los espacios y de las experiencias que compartimos como sociedad".

Así, gracias al amplio despliegue de cámaras, los usuarios de la red foral podrán 'engancharse' a las señales ofrecidas desde playas como las de Hondarribia, Zurriola, La Concha y Ondarreta en San Sebastián, Orio, Zarautz, Getaria, Deba o Mutriku, entre otras.

La emisión comenzará alrededor de las 19.30 horas y en la región vasca alcanzará el grado de mayor ocultación al filo de las 20:30.