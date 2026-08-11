La principal sociedad científica del tabaquismo pide a los médicos incorporar el vapeo para acabar con el cigarrillo

La Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT), considerada la principal sociedad científica internacional especializada en nicotina y tabaquismo, ha publicado en la prestigiosa revista científica médica JAMA (Journal of the American Medical Association) un documento que pide a los médicos incorporar el vapeo como herramienta para abandonar el cigarrillo.

En el texto, que ha sido elaborado por el grupo de expertos en reducción de daño de la SRNT, se asegura que "los cigarrillos electrónicos con nicotina son menos dañinos que los cigarrillos y han demostrado ser más eficaces para dejar de fumar que las terapias de reemplazo de nicotina aprobadas por la FDA".

Entre los investigadores firmantes figuran especialistas de instituciones de referencia mundial como Oxford University, Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital, Yale School of Medicine, Rutgers University, University of Wisconsin o University of Kansas Medical Center.

La conclusión a la que han llegado los expertos es que, teniendo en cuenta el casi medio millón de fallecimientos anuales atribuidos al tabaquismo en EEUU y la evidencia acumulada sobre la eficacia de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, "ha llegado el momento de incluir los cigarrillos electrónicos en las conversaciones sobre cesación tabáquica".

Además, en el trabajo también se subraya la existencia de un importante desfase entre la percepción pública y la evidencia científica del vapeo. Los investigadores señalan que muchos ciudadanos e incluso profesionales sanitarios creen erróneamente que vapear es tan perjudicial o más perjudicial que fumar, una percepción que los expertos consideran incompatible con la evidencia disponible. "La percepción pública de los riesgos del vapeo se ha vuelto progresivamente más negativa", alertan los firmantes del documento.

Esta publicación es especialmente relevante en España en un momento en el que el proyecto de la nueva ley del tabaco tiene como uno de sus principales objetivos "equiparar la regulación de productos relacionados con el tabaco", tal y como confirmó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó el texto normativo.