Marta García inaugura el medallero de España en el Europeo de atletismo de Birmingham con una plata monumental en los 5.000 

Qué manera de estrenar el medallero de España en el Europeo de Atletismo de Birmingham (Reino Unido). Marta García ya puede decir abiertamente que es subcampeona de Europa de los 5.000 metros lisos. Su plata, de un valor incalculable, ha llegado tras una exhibición de inteligencia y saber responder en el momento clave, a la estela de una imperial Nadia Battocletti, de nuevo imbatible.

La atleta leonesa afincada en Palencia esperó siempre su momento, sin renunciar a la cuerda hasta el tramo clave, consciente de que todo se iba a resolver en los últimos metros de una carrera un tanto 'perra' hasta pasado el tercer kilómetro y en la que cualquier gramo de fuerza final sería clave. El acelerón de la neerlandesa Maureen Koster seleccionó un grupo que terminó de romper Battocletti ya en la última vuelta.

El ataque de la italiana, absoluta favorita para el oro, fue demoledor y a él solo pudo responder a cierta distancia Marta García, que se fue directa hacia la plata europea, mejorando el bronce que ya logró hace dos años en Roma. Y de paso, cumpliendo con los mejores pronósticos, que veían en esta fondista de 28 años a una de las mayores opciones de la destacada delegación española en Birmingham.

Al éxito de la castellano-leonesa se suma el puesto de finalista, 8ª, de la jovencísima María Forero, ya una realidad del atletismo internacional y gran esperanza de futuro para el medio fondo y fondo español. La onubense, campeona de Europa Sub-23 en esta misma distancia en 2025, ya está, de forma oficial y por méritos propios, en la élite absoluta. Justo por detrás de Forero entró en meta Idaira Prieto, con una novena posición que corona una actuación sobresaliente del equipo español.