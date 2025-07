Gigi Hadid responde de manera rotunda a los que la acusan de no denunciar lo que está pasando en Gaza

Desde que se intensificaron los ataques de Israel contra Palestina en octubre de 2023, numerosos rostros conocidos de la cultura o el entretenimiento han utilizado su plataforma para denunciar la situación de que se vive en la franja de Gaza, que actualmente vive una hambruna severa por la falta de ayudas.

Entre ellas, las modelos Bella y Gigi Hadid, hijas del empresario palestino Mohamed Hadid, que han denunciado la situación en sus redes sociales y participado en iniciativas para poner fin al asedio.

Sin embargo, en las últimas semanas, algunos internautas han recriminado a Gigi Hadid que sea menos activa en redes que su hermana Bella, llegando a acusarla de no alzar la voz ante la crisis que se está viviendo en Gaza. Ante las críticas, la modelo ha decidido respondiendo a un comentario en una de sus publicaciones en Instagram.

"Lo hago y lo he hecho durante años. En redes sociales, en conversaciones privadas y con ayuda económica directa a organizaciones benéficas. Por favor investiga un poco antes de hacer un comentario como ese", escribe la modelo a una usuaria que decía que no mencionaba la causa palestina.

En su respuesta, Hadid, que es madre de una niña de cuatro años, también recuerda que ha sido amenazada por canales relacionados con Israel. "He alzado la voz por Palestina hasta el punto de que el estado de Israel y los que apoyan este genocidio han dirigido ataques online contra mí. Me han amenazado más de lo que puedes imaginar", añade la modelo.

"No soy activa en redes sociales todos los días pero eso no significa que lo que estamos viendo continuamente con la gente de Gaza me pone enferma. Enfadada. Debería romper corazones e inspirar acción en todas las personas que ven a niños inocentes y gente sufriendo y pasando hambre. Puede que no sea suficiente para todos, pero hago lo que puedo cuando puedo", se defiende Hadid.

Además, la modelo recuerda que no solo es trabajo de personas como ella, con raíces palestinas, denunciar la situación. "No es solo responsabilidad de los palestinos recordarle al mundo a diario las injusticias que se están cometiendo", concluye Hadid.