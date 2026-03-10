Identifican a la mujer detenida tras tiroteo contra la casa de Rihanna en Los Ángeles y fijan contra ella una fianza millonaria

El Departamento de Policía de Los Ángeles ya ha identificado a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, en la tarde del domingo 8 de marzo de 2026.

Se trata de Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida. La mujer permanece detenida en Los Ángeles y se ha fijado contra ella una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

Rihanna, A$AP Rocky y sus hijos estaban en casa



El tiroteo ocurrió cerca de las 13:21 hora local (20:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad del matrimonio de artistas a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest, cerca de la ciudad de Los Angeles, en el estado de California.

Como pudo certificarse, al menos cuatro de las balas impactaron en la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo con el citado medio. Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop A$AP Rocky, y sus tres hijos, todos ellos de corta edad se encontraban en la vivienda. Afortunadamente ninguno de los cinco sufrió heridas.

A$AP Rocky y Rihanna a la salida de los juzgados este martes, en Los Angeles, California GC Images vía Getty Images

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortiz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante y el rapero y sobre lo que podía tener contra ellos y su familia.

Vecinos de la artista declararon al medio anteriormente mencionado que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que habitualmente suele ser muy silencioso y alejado de ruidos y de incidentes. La intérprete de Umbrella y Diamonds y su marido no se han pronunciado hasta el momento sobre el ataque contra la vivienda en la que residen.