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Silvio Rodríguez cambiará la guitarra por el fusil si EEUU ataca a Cuba: "Exijo mi AKM"
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Silvio Rodríguez cambiará la guitarra por el fusil si EEUU ataca a Cuba: "Exijo mi AKM"

El cantautor cubano comenta en su blog que "si se lanzan" desde Washington contra la isla él reclama la vía de la resistencia armada, aludiendo a una variante del icónico fusil soviético kalashnikov (AK-47): "Y conste que lo digo muy en serio".

Antón Parada
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Imagen de archivo del cantautor cubano Silvio Rodríguez, durante las fiestas del Partido Comunista de España (PCE), en 2021, en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Imagen de archivo del cantautor cubano Silvio Rodríguez, durante las fiestas del Partido Comunista de España (PCE), en 2021, en Rivas-Vaciamadrid (Madrid).Aldara Zarraoa / Redferns via Getty Images

En un momento en el que la máxima presión de EEUU se vuelca sobre Cuba y se suma a 64 años de embargo económico, aislamiento y trabas; la Administración Trump continúa mandando señales de que después de su guerra conjunta -e ilegal- con Israel contra Irán le tocará el turno a la isla, en una operación que quieren replicar a la venezolana, con una transición de líderes en las propias autoridades que ya gobiernan. Es decir, forzando la salida del mandatario actual, en este caso el presidente Miguel Díaz-Canel, y reemplazándolo por otra figura con la que se entablen negociaciones. 

Con la duda de si se puede llamar a eso negociar o de si habrá una intervención ilegal en territorio soberano de Cuba como se realizó con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el qué puede ocurrir ahora es un tema de debate a todas las escalas en la isla que se ha visto privada del necesario apoyo, en materia energética, del petróleo venezolano que ahora tutela Washington y las compañías petroleras seleccionadas. 

Una de las figuras más conocidas de Cuba, tanto dentro como fuera, se ha pronunciado tajante sobre una posible injerencia estadounidense. Y ha dejado caer que les esperará, en vez de con sus armas habituales, la guitarra y el micrófono, con un fusil de asalto kalashnikov. Se trata del mítico cantautor cubano Silvio Rodríguez, autor de conocidas canciones como La maza o La canción del elegido.

Captura de pantalla del comentario del cantautor Silvio Rodríguez, en el que solicita ser armado con un fusil kalashnikov, si EEUU ataca a Cuba.
  Captura de pantalla del comentario del cantautor Silvio Rodríguez, en el que solicita ser armado con un fusil kalashnikov, si EEUU ataca a Cuba.https://segundacita.blogspot.com/

Silvio Rodríguez: "Exijo mi [fusil] AKM, si [los estadounidenses] se lanzan"

Rodríguez ha realizado dicha reclamación en un comentario en su blog personal, Segunda Cita. Todo ha surgido a raíz de la publicación de un artículo que lleva por título: Cuba, en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita. En dicho texto, se realizan críticas al abandono de aliados clave de Cuba como Rusia y China, pero también se expone lo obvio acerca de EEUU, que "el imperio nunca negocia de buena fe; negocia desde la posición de fuerza absoluta"  y que "si no obtienen lo que quieren, invaden o destruyen". 

Ante ese escenario, Rodríguez concluye "exijo mi AKM [Rifle Automático Modernizado Kalashnikov], si se lanzan". Por si quedaban dudas de si se trataba de una licencia poética de una de sus canciones, el músico y poeta ha dejado claro que se refiere a la resistencia: "Y conste que lo digo muy en serio". 

El contexto de dicho comentario se enmarca en unas declaraciones del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador -uno de los países a los que EEUU ha presionado con amenaza de más aranceles si no dejaba de enviar recursos, como el crudo, a Cuba-. Rodríguez también se hace eco en su blog de los comentarios que le envían algunas personas y los publica como entradas

En el caso de AMLO -abreviatura del expresidente mexicano- expuso en X que "a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'". 

Es una referencia a la invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961, en la que la CIA financió y armó a un grupo de disidentes y exiliados cubanos para desembarcar en una operación militar que reunió a 1.400 paramilitares. El resultado fue la derrota de esas fuerzas, a los tres días, con un centenar de bajas, 1.189 prisioneros y una victoria histórica para Cuba.

Antón Parada
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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