Silvio Rodríguez cambiará la guitarra por el fusil si EEUU ataca a Cuba: "Exijo mi AKM"

En un momento en el que la máxima presión de EEUU se vuelca sobre Cuba y se suma a 64 años de embargo económico, aislamiento y trabas; la Administración Trump continúa mandando señales de que después de su guerra conjunta -e ilegal- con Israel contra Irán le tocará el turno a la isla, en una operación que quieren replicar a la venezolana, con una transición de líderes en las propias autoridades que ya gobiernan. Es decir, forzando la salida del mandatario actual, en este caso el presidente Miguel Díaz-Canel, y reemplazándolo por otra figura con la que se entablen negociaciones.

Con la duda de si se puede llamar a eso negociar o de si habrá una intervención ilegal en territorio soberano de Cuba como se realizó con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, el qué puede ocurrir ahora es un tema de debate a todas las escalas en la isla que se ha visto privada del necesario apoyo, en materia energética, del petróleo venezolano que ahora tutela Washington y las compañías petroleras seleccionadas.

Una de las figuras más conocidas de Cuba, tanto dentro como fuera, se ha pronunciado tajante sobre una posible injerencia estadounidense. Y ha dejado caer que les esperará, en vez de con sus armas habituales, la guitarra y el micrófono, con un fusil de asalto kalashnikov. Se trata del mítico cantautor cubano Silvio Rodríguez, autor de conocidas canciones como La maza o La canción del elegido.

Captura de pantalla del comentario del cantautor Silvio Rodríguez, en el que solicita ser armado con un fusil kalashnikov, si EEUU ataca a Cuba. https://segundacita.blogspot.com/

Silvio Rodríguez: "Exijo mi [fusil] AKM, si [los estadounidenses] se lanzan"

Rodríguez ha realizado dicha reclamación en un comentario en su blog personal, Segunda Cita. Todo ha surgido a raíz de la publicación de un artículo que lleva por título: Cuba, en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita. En dicho texto, se realizan críticas al abandono de aliados clave de Cuba como Rusia y China, pero también se expone lo obvio acerca de EEUU, que "el imperio nunca negocia de buena fe; negocia desde la posición de fuerza absoluta" y que "si no obtienen lo que quieren, invaden o destruyen".

Ante ese escenario, Rodríguez concluye "exijo mi AKM [Rifle Automático Modernizado Kalashnikov], si se lanzan". Por si quedaban dudas de si se trataba de una licencia poética de una de sus canciones, el músico y poeta ha dejado claro que se refiere a la resistencia: "Y conste que lo digo muy en serio".

El contexto de dicho comentario se enmarca en unas declaraciones del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador -uno de los países a los que EEUU ha presionado con amenaza de más aranceles si no dejaba de enviar recursos, como el crudo, a Cuba-. Rodríguez también se hace eco en su blog de los comentarios que le envían algunas personas y los publica como entradas.

En el caso de AMLO -abreviatura del expresidente mexicano- expuso en X que "a quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'".

Es una referencia a la invasión de Bahía de Cochinos de abril de 1961, en la que la CIA financió y armó a un grupo de disidentes y exiliados cubanos para desembarcar en una operación militar que reunió a 1.400 paramilitares. El resultado fue la derrota de esas fuerzas, a los tres días, con un centenar de bajas, 1.189 prisioneros y una victoria histórica para Cuba.