Todas las flotillas a Gaza en una sola: la nueva Global Sumud zarpará en primavera en "la mayor acción marítima civil en favor de Palestina hasta la fecha"
Las diferentes coaliciones internacionales para enviar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí por vía marítima han decidido unirse.
Todas las flotillas a Gaza en una sola. Las diferentes coaliciones internacionales que en algún momento han organizado salidas hacia Palestina para enviar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí por vía marítima han decidido unirse en una única misión global de la Global Sumud Flotilla que zarpará en primavera. Se trata, dicen, de "la mayor acción marítima civil en favor de Palestina hasta la fecha".
Esta coalición responde a las reclamaciones del pueblo palestino, que ha pedido "una acción civil coordinada a gran escala". "Esta misión refleja una alineación internacional unificada en apoyo de la supervivencia, la reconstrucción y la soberanía palestinas", han informado las diferentes organizaciones a través de un comunicado.
En lugar de embarcar en naves paralelas, la Global Sumud Flotilla se convertirá en una "iniciativa integrada" que "coordinará embarcaciones, delegaciones, equipos médicos y especialistas en reconstrucción bajo un marco operativo compartido". Las diferentes coaliciones que formarán parte de esta salida son: Miles de Madleens a Gaza, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, Sumud Eurasia, Flotilla Sumud del Magreb, el Movimiento Global hacia Gaza, Sumud Nusantara y el Movimiento de la Flotilla del Pueblo.
La nueva misión, ahora ampliada, "se organiza en torno a seis mandatos internacionales":
- Romper el asedio ilegal de Israel
- Abrir un corredor marítimo popular.
- Catalizar la acción global en favor de Palestina.
- Entregar ayuda vital.
- Apoyar la reconstrucción.
- Enfrentar la complicidad internacional.
La misión, han comunicado, incluirá:
- Más de 100 embarcaciones con suministros humanitarios, entre ellos alimentos, leche de fórmula para bebés, material escolar, medicamentos y artículos de primera necesidad.
- Una flota médica especializada que transporta a más de 1.000 profesionales de la salud para trabajar junto a los equipos médicos de Gaza.
- Constructores ecológicos, educadores, especialistas en salud y equipos de reconstrucción preparados para apoyar la reconstrucción, liderada por palestinos, de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura civil.
Pese a la amplitud de la nueva misión, desde la Global Sumud Flotilla recuerdan que su acción civil apenas "representa una fracción de lo que se requiere para la plena recuperación del genocidio en curso del régimen israelí, que incluye más de 800 días de asalto sostenido, destrucción generalizada de infraestructura civil y un bloqueo de 19 años". Pese a todo, "sirve como un modelo civil coordinado basado en el derecho internacional, los principios humanitarios y el liderazgo palestino".