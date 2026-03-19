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Todas las flotillas a Gaza en una sola: la nueva Global Sumud zarpará en primavera en "la mayor acción marítima civil en favor de Palestina hasta la fecha"
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Todas las flotillas a Gaza en una sola: la nueva Global Sumud zarpará en primavera en "la mayor acción marítima civil en favor de Palestina hasta la fecha"

Las diferentes coaliciones internacionales para enviar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí por vía marítima han decidido unirse.

Héctor Juanatey
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Embarcación de la última Global Sumud Flotilla.Anadolu via Getty Images

Todas las flotillas a Gaza en una sola. Las diferentes coaliciones internacionales que en algún momento han organizado salidas hacia Palestina para enviar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí por vía marítima han decidido unirse en una única misión global de la Global Sumud Flotilla que zarpará en primavera. Se trata, dicen, de "la mayor acción marítima civil en favor de Palestina hasta la fecha".

Esta coalición responde a las reclamaciones del pueblo palestino, que ha pedido "una acción civil coordinada a gran escala". "Esta misión refleja una alineación internacional unificada en apoyo de la supervivencia, la reconstrucción y la soberanía palestinas", han informado las diferentes organizaciones a través de un comunicado.

En lugar de embarcar en naves paralelas, la Global Sumud Flotilla se convertirá en una "iniciativa integrada" que "coordinará embarcaciones, delegaciones, equipos médicos y especialistas en reconstrucción bajo un marco operativo compartido". Las diferentes coaliciones que formarán parte de esta salida son: Miles de Madleens a Gaza, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, Sumud Eurasia, Flotilla Sumud del Magreb, el Movimiento Global hacia Gaza, Sumud Nusantara y el Movimiento de la Flotilla del Pueblo.

La nueva misión, ahora ampliada, "se organiza en torno a seis mandatos internacionales":

  • Romper el asedio ilegal de Israel
  • Abrir un corredor marítimo popular.
  • Catalizar la acción global en favor de Palestina.
  • Entregar ayuda vital.
  • Apoyar la reconstrucción.
  • Enfrentar la complicidad internacional.

La misión, han comunicado, incluirá:

  • Más de 100 embarcaciones con suministros humanitarios, entre ellos alimentos, leche de fórmula para bebés, material escolar, medicamentos y artículos de primera necesidad.
  • Una flota médica especializada que transporta a más de 1.000 profesionales de la salud para trabajar junto a los equipos médicos de Gaza.
  • Constructores ecológicos, educadores, especialistas en salud y equipos de reconstrucción preparados para apoyar la reconstrucción, liderada por palestinos, de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura civil.

Pese a la amplitud de la nueva misión, desde la Global Sumud Flotilla recuerdan que su acción civil apenas "representa una fracción de lo que se requiere para la plena recuperación del genocidio en curso del régimen israelí, que incluye más de 800 días de asalto sostenido, destrucción generalizada de infraestructura civil y un bloqueo de 19 años". Pese a todo, "sirve como un modelo civil coordinado basado en el derecho internacional, los principios humanitarios y el liderazgo palestino".

Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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