Iñaki Urdangarin se sincera sobre su relación con la familia real y lo que hizo tras la muerte de Irene de Grecia
El exjugador de balonmano concede una entrevista a '¡Hola!' con motivo de la publicación de su libro 'Todo lo vivido' (Grijalbo).

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo en 2023.
Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo en 2023.

A apenas dos semanas de la publicación de su libro de memorias Todo lo vivido (Grijalbo), Iñaki Urdangarin continúa dando entrevistas y revelando poco a poco algunos aspectos de este libro, con el que quiere sincerarse sobre su paso por la cárcel y poder hablar "con su propia voz". 

No obstante, también hay espacio para hablar de sus relaciones, sobre cómo fue su ruptura con la infanta Cristina y la publicación de las fotos con Ainhoa Armentia, el vínculo que mantiene con su hija Irene y cómo superó la dislexia en su infancia e incluso hay algunas palabras dedicadas a su exsuegro, el rey Juan Carlos.

Precisamente sobre su relación con la familia real ha hablado en una entrevista con ¡Hola! publicada este miércoles, donde ha hablado sobre si mantiene una relación cercana con ellos tras su divorcio de la infanta Cristina.

Según detalla, la situación es similar a la que vive la infanta con su familia. "La siguen queriendo muchísimo. Cambia la energía de la relación, pero el afecto, lo vivido, no tiene por qué ser un borrón y cuenta nueva. Es así", ha detallado.

"Son personas a las que quiero y que estarán ahí siempre. Les deseo lo mejor. Nos felicitamos los cumpleaños, las fiestas y habla­mos de vez en cuando para contarnos cómo estamos. Hay una historia que no se puede olvidar, pero la vida sigue", ha indicado el exduque de Palma.

Sus palabras tras la muerte de Irene de Grecia

De hecho, cuenta que escribió a la familia tras el fallecimiento de la hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia a cuyo entierro acudieron sus hijos Pablo, Irene y Miguel, mostrándose desolados ante la pérdida de su tía.

"No me puedo imaginar el impacto para la Reina Sofía. Estaban viviendo una situación difícil con su enfermedad, pero el vacío, que tu compañera de vida se te vaya, debe ser terrible", explica. 

Según Urdangarin, era una persona a la que "tenía mucho cariño" ya que "siempre te preguntaba cómo estabas, por tus cosas". Además, ha recordado con naturalidad que como la llamaban sus hijos, "tia Pecu", era precisamente por ser "peculiar".

"Una segunda doña Sofía, la de la sombra", señala y se deshace en calificativos a la hora de definirla como "fuerte, muy cariñosa, culta y melómana". Además, apunta que "para todo tenía su opinión". "Tenía ojo, un sentido crítico muy potente, opinión propia y una gran visión global. Era una persona con enorme rasgo humanitario. Muy especial", añade.

