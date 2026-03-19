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Rosalía se 'confiesa' con Ana Milán: le revela lo que hace antes de dormir y cómo duerme y la deja sin palabras
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Rosalía se 'confiesa' con Ana Milán: le revela lo que hace antes de dormir y cómo duerme y la deja sin palabras

La catalana ha protagonizado la primera entrevista del programa 'Ex.La vida después'.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía en su charla con Ana Milán en el programa 'Ex.La vida después'.
Rosalía en su charla con Ana Milán en el programa 'Ex.La vida después'.Cuatro

Rosalía, ataviada con velo, rebeca y falda gris, como si de una suerte de hábito se tratara ha acaparado todas las miradas en la presentación de la primera emisión de Ex. La vida después, el formato de entrevistas presentado por Ana Milán, en el que también participó Tamara Falcó.

A pesar de que la artista se encuentra ya inmersa en su gira Lux, con la que paró este miércoles en París, la entrevista fue grabada apenas unos días antes de que se publicase su disco el pasado mes de noviembre y Milán se encargó de dejarlo claro asegurando que le había mandado "personalmente un mensaje por Instagram".

A lo largo de su charla, Milán y Rosalía comparten su visión sobre la fe, que indudablemente ha marcado el disco más místico hasta ahora de la trayectoria de la motomami. "Lo que cada uno necesite que sea. Para mí, Lux, ojalá sea un espejo", recalcó la artista, quien apuntó a su concepto de fe. "Me gusta mucho la idea de fe porque, como Alana Portero lo dice, hay que rezar aunque no se tenga fe y proyectarse hacia algo que está por encima de uno", señaló.

La artista aseguró estar "más presente" al ser consciente de que no va a poder estar "comiéndose el mundo entero", ni "visitando todos los lugares" ni "comiendo todos los platos de las abuelas".

En esta nueva etapa de introspección y reflexión, Rosalía aseguró ante la presentadora rezar un "padre nuestro antes de dormir" cada noche. No obstante asegura que no siempre ha sido practicante. "Yo de pequeña no lo practicaba. Sí que iba a misa a veces con ella. Ha sido con los años. Hace como unos 5 o 6 años que yo empecé como rezar más y más", señaló.

Este punto coincidió con el auge de su fama. "Cuando cada vez se hace más complejo y hay más ruido, más hacia dentro. Algo me lo pedía, a día de hoy forma parte de mi vida", recordó. 

No obstante, no toda su "rutina nocturna" es tan trascendental. También reveló la curiosa postura en la que duerme cada noche, algo que dejó boquiabierta a Milán. "Tú me tendrías que ver, lo primero es que duermo en diagonal en la cama", señaló la artista. "Si estás en diagonal, ¿cómo duermes con alguien?", intervino Milán a lo que Rosalía no dudó en bromear: "¿A ti quién te ha dicho que yo duermo con alguien?". "Duermo con un peluche que es un Bambi, abrazada", reveló.

Su relación con Dios y la fe

La catalana continuó con su discurso místico y la importancia, para ella, de la fe en un momento como el actual. "Siento que hoy en día, más que nunca, en un mundo que a veces parece tan dividido, es tan importante entender al otro", añadió como una de las lecciones que ha aprendido de esta vertiente religiosa. "Parece que es revolucionario vivir desde el amor y la compasión", detalló.

Al ser preguntada sobre qué significa hacer un disco enfocada en Dios y en la fe. Rosalía no se cortó: "Sé que algo que está por encima me protege, Dios me ha bendecido mucho, qué menos que hacer un disco para dar las gracias y devolver".

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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