Rosalía se 'confiesa' con Ana Milán: le revela lo que hace antes de dormir y cómo duerme y la deja sin palabras

Rosalía, ataviada con velo, rebeca y falda gris, como si de una suerte de hábito se tratara ha acaparado todas las miradas en la presentación de la primera emisión de Ex. La vida después, el formato de entrevistas presentado por Ana Milán, en el que también participó Tamara Falcó.

A pesar de que la artista se encuentra ya inmersa en su gira Lux, con la que paró este miércoles en París, la entrevista fue grabada apenas unos días antes de que se publicase su disco el pasado mes de noviembre y Milán se encargó de dejarlo claro asegurando que le había mandado "personalmente un mensaje por Instagram".

A lo largo de su charla, Milán y Rosalía comparten su visión sobre la fe, que indudablemente ha marcado el disco más místico hasta ahora de la trayectoria de la motomami. "Lo que cada uno necesite que sea. Para mí, Lux, ojalá sea un espejo", recalcó la artista, quien apuntó a su concepto de fe. "Me gusta mucho la idea de fe porque, como Alana Portero lo dice, hay que rezar aunque no se tenga fe y proyectarse hacia algo que está por encima de uno", señaló.

La artista aseguró estar "más presente" al ser consciente de que no va a poder estar "comiéndose el mundo entero", ni "visitando todos los lugares" ni "comiendo todos los platos de las abuelas".

En esta nueva etapa de introspección y reflexión, Rosalía aseguró ante la presentadora rezar un "padre nuestro antes de dormir" cada noche. No obstante asegura que no siempre ha sido practicante. "Yo de pequeña no lo practicaba. Sí que iba a misa a veces con ella. Ha sido con los años. Hace como unos 5 o 6 años que yo empecé como rezar más y más", señaló.

Este punto coincidió con el auge de su fama. "Cuando cada vez se hace más complejo y hay más ruido, más hacia dentro. Algo me lo pedía, a día de hoy forma parte de mi vida", recordó.

No obstante, no toda su "rutina nocturna" es tan trascendental. También reveló la curiosa postura en la que duerme cada noche, algo que dejó boquiabierta a Milán. "Tú me tendrías que ver, lo primero es que duermo en diagonal en la cama", señaló la artista. "Si estás en diagonal, ¿cómo duermes con alguien?", intervino Milán a lo que Rosalía no dudó en bromear: "¿A ti quién te ha dicho que yo duermo con alguien?". "Duermo con un peluche que es un Bambi, abrazada", reveló.

Su relación con Dios y la fe

La catalana continuó con su discurso místico y la importancia, para ella, de la fe en un momento como el actual. "Siento que hoy en día, más que nunca, en un mundo que a veces parece tan dividido, es tan importante entender al otro", añadió como una de las lecciones que ha aprendido de esta vertiente religiosa. "Parece que es revolucionario vivir desde el amor y la compasión", detalló.

Al ser preguntada sobre qué significa hacer un disco enfocada en Dios y en la fe. Rosalía no se cortó: "Sé que algo que está por encima me protege, Dios me ha bendecido mucho, qué menos que hacer un disco para dar las gracias y devolver".