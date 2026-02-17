Jacob Elordi (28), estrella de la generación Z, no tiene redes sociales: "Tengo un rechazo muy fuerte a perder mi vida por una industria"

Jacob Elordi es uno de los actores del momento. El australiano de origen vasco acaba de estrenar Cumbres borrascosas junto a Margot Robbie interpretando a Heathcliff y hace unas semanas fue nominado por primera vez al Oscar como Mejor actor de reparto por su trabajo en Frankenstein.

El actor triunfa allá donde va, las marcas se lo rifan y es uno de los llamados nuevos novios de internet junto a otros rostros como Paul Mescal o Jonathan Bailey. Sin embargo, Elordi no quiere compartir demasiado de su vida privada y no tiene redes sociales.

Un dato sobre el actor que puede sorprender debido a su edad, 28 años. En una reciente entrevista con la cadena estadounidense CBS, el actor dejó claro sus motivos. "No tengo ninguna relación con las redes sociales", comentó el protagonista de Saltburn.

"Mi sueño era ser actor. Mi sueño era salir en las películas, sabes, soy demasiado nervioso como para pedir algo más que eso. He recibido exactamente lo que quería, y lo veo exactamente como lo soñaba, lo vivo como lo soñaba. Así que para mí, es todo lo que puedo gestionar", añadió Elordi, que desactivó su antigua cuenta de Instagram en 2024, durante la conversación.

Durante la entrevista, el actor destacó que no quiere perderse en la vorágine de Hollywood. "Tengo un rechazo muy fuerte a perder mi vida por una industria. Me considero un actor y solo un actor. Así que para mi, la vida sigue fuera del set de rodaje y fuera de las cámaras y las luces", declaró Elordi, que aseguró que no tiene demasiados problemas.

Además, el protagonista de Euphoria aseguró que ser una estrella de Hollywood no le afecta a la hora de abordar sus relaciones personales ni altera su realidad. "Tengo tanto amor en mi vida, y las relaciones que tengo son muy presentes y reales. Me han educado de una manera muy auténtica y real. Siento tan profundamente que no sé, la idea de esta industria y lo que la rodea no es un factor en mi día a día", aseguró Elordi.