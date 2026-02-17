Apuntan que esta es la ciudad más segura de Ucrania: "Los primeros en llegar fueron niños y mujeres que presenciaron atrocidades"

Úzhhorod. Ese es el nombre de la ciudad que está considerada como la más segura de Ucrania pese a los intensos bombardeos rusos que llevan sacudiendo el país desde hace casi cuatro años.

Buena prueba de ello es que desde que se inició la guerra de Ucrania, Úzhhorod, pese a ser una ciudad de tamaño considerable, no ha recibido el impacto de ningún dron o misil ruso.

En declaraciones al medio de comunicación británico The i Paper, Ivan Synetar, estudiante de 22 años de la Universidad Nacional de Úzhhorod, ha asegurado que la ciudad "es el lugar más seguro de Ucrania".

En ese sentido, Ivan Synetar ha detallado que "mucha gente del este y el centro de Ucrania se ha trasladado aquí. Los primeros que llegaron, principalmente niños y mujeres que habían sido testigos de atrocidades, procedían de Donbás y Járkov".

Desde que el 24 de febrero de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión militar de Ucrania, la ciudad de Úzhhorod casi ha triplicado su población, pasando de 120.000 a 300.000 habitantes.

Los motivos por los que Rusia no ha atacado Úzhhorod

Los motivos por los que Rusia ha decidido no atacar una ciudad ucraniana de más de 100.000 habitantes (antes del inicio de la guerra) como Úzhhorod son variados, aunque el más importante es su ubicación geográfica.

Úzhhorod se encuentra solamente a entre 2 y 5 kilómetros de la frontera con Eslovaquia y a unos 10-15 kilómetros de territorio húngaro. Es decir, la ciudad ucraniana está a escasos kilómetros de dos países que forman parte tanto de la Unión Europea como de la OTAN.

Una mínima desviación de un misil o un dron lanzado contra Úzhhorod podría alcanzar Eslovaquia o Hungría, lo que supondría una escalada militar en la tensión entre Rusia y Europa.

Además, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, está considerado el líder europeo más próximo por Vladímir Putin, por lo que el mandatario ruso evita cualquier acción que pueda poner en riesgo esa relación.

Igualmente, cabe destacar que la región de Transcarpatia (en la que se encuentra la ciudad de Úzhhorod) no cuenta con instalaciones militares o industrias ucranianas importantes, por lo que no es un objetivo atractivo en términos estratégicos para el ejército ruso.