Jordi Cruz, chef: "El vinagre de manzana es la navaja suiza de los productos naturales en casa, pero es importante diluirlo para evitar irritaciones"

Hay productos y alimentos que, debido a su naturaleza y sus propiedades pueden considerarse 'superalimentos' -o casi-. Y es que, los beneficios de determinados productos alimenticios pueden cambiar infinidad de aspectos relacionados con la flora, mejorar hábitos y suponer grandes cambios en este sentido.

Hay muchos de ellos, aunque del que hoy les hablamos es el vinagre de manzana. Este producto es tremendamente eficaz en determinados contextos y puede repercutir en enormes beneficios en nuestro cuerpo. Así lo explica en un vídeo el célebre chef Jordi Cruz, conocido por presentar Master Chef en TVE.

De acuerdo con lo que expone el cocinero en un vídeo publicado en su canal de Tiktok, el vinagre de manzana tiene muchísimos beneficios que se notan en nuestro día a día. Según explica, este vinagre es un gran aliado no solo para "quitar olores", sino que a nivel de salud es ideal.

Según explica Jordi Cruz, es un gran "antiinflamatorio", además de ser un buen "antioxidante y antibacteriano". Además, explica, es óptimo para la flora intestinal, ya que sus probióticos naturales son ideales para esta función.

Pero sus beneficios no se quedan ahí ya que también es un gran ayudante a la hora de "regular el azúcar en sangre y para dietas de pérdida de peso", aunque avisa, que es importante diluirlo para evitar irritaciones.

A continuación, Cruz explica cuál es el procedimiento para conseguir un vinagre de manzana muy bueno, que cataloga como "una navaja suiza". Para ello, explica que se requiere mínimo un kg de manzanas -a poder ser pequeñas-, "y por cada 1,2 litros, habrá que meter un kilo de manzana".

Posteriormente, por cada kilo de manzana hay que verter unos 250 gramos de azúcar, de forma que se quede muy dulce y azucarado. Finalmente, queda lo más sencillo: cerrarlo en un bote, que permanezca tapado con una tela o un plástico para que se airee, y dejarlo en el tarro durante unas dos o tres semanas. Explica además que cuanto más tiempo se deje -por ejemplo, un mes- el vinares será mucho más puro.