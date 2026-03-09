Sánchez anuncia las becas 'Medrano': 900 euros al mes para estudiar un curso en otra universidad de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes las nuevas 'Becas Medrano' que, con una cuantía de 900 euros al mes, fomentarán que los universitarios de grado que lo deseen puedan estudiar un curso en otra universidad de España. Recupera así una medida suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy durante los recortes.

Aquella medida tenía un esquema similar a lo que popularmente se conoce como Erasmus que facilita a los estudiantes universitarios poder realizar parte de sus estudios en una ciudad europea. En el momento de ser eliminadas, las percibían 2.500 estudiantes, que recibían 500 euros al mes, además de una cantidad de 120 a 200 euros para gastos de desplazamiento.

Ahora y a través de la red social X, Sánchez ha anunciado el lanzamiento de estas nuevas ayudas, similares a las antiguas becas 'Séneca' y que ahora recupera bajo el nombre de 'Luisa Medrano' en honor a la primera mujer que en 1508 en la Universidad de Salamanca ocupó una cátedra universitaria en España.

"Hoy presentamos las Becas Medrano que permitirán a nuestros jóvenes estudiar un curso en otra universidad del país. Unas becas que fueron suprimidas en 2013 y que este Gobierno recupera bajo un nuevo nombre y con condiciones mejoradas. Una oportunidad para cohesionar España", ha asegurado el presidente del Gobierno.

Las nuevas becas 'Medrano' podrán solicitarlas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso. Tendrán una cuantía total de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso).