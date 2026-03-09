Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sánchez anuncia las becas 'Medrano': 900 euros al mes para estudiar un curso en otra universidad de España
Política

Sánchez anuncia las becas 'Medrano': 900 euros al mes para estudiar un curso en otra universidad de España

Se trata de un programa como el Erasmus, pero a nivel nacional donde se permite estudiar en otro punto del país para avanzar 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes las nuevas 'Becas Medrano' que, con una cuantía de 900 euros al mes, fomentarán que los universitarios de grado que lo deseen puedan estudiar un curso en otra universidad de España. Recupera así una medida suprimida por el Gobierno de Mariano Rajoy durante los recortes. 

Aquella medida tenía un esquema similar a lo que popularmente se conoce como Erasmus que facilita a los estudiantes universitarios poder realizar parte de sus estudios en una ciudad europea. En el momento de ser eliminadas, las percibían 2.500 estudiantes, que recibían 500 euros al mes, además de una cantidad de 120 a 200 euros para gastos de desplazamiento.

Ahora y a través de la red social X, Sánchez ha anunciado el lanzamiento de estas nuevas ayudas, similares a las antiguas becas 'Séneca' y que ahora recupera bajo el nombre de 'Luisa Medrano' en honor a la primera mujer que en 1508 en la Universidad de Salamanca ocupó una cátedra universitaria en España.

"Hoy presentamos las Becas Medrano que permitirán a nuestros jóvenes estudiar un curso en otra universidad del país. Unas becas que fueron suprimidas en 2013 y que este Gobierno recupera bajo un nuevo nombre y con condiciones mejoradas. Una oportunidad para cohesionar España", ha asegurado el presidente del Gobierno. 

Las nuevas becas 'Medrano' podrán solicitarlas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso. Tendrán una cuantía total de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso).

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

