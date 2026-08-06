Karol G desvela por fin las colaboraciones de su nuevo disco y hay dos nombres españoles que han sorprendido a todo el mundo

La cuenta atrás ha terminado. Después de semanas alimentando la expectación entre sus seguidores, Karol G ha desvelado por fin el listado completo de canciones de su próximo álbum, 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO', que verá la luz este viernes.

Pero si había algo que los fans esperaban con especial curiosidad era conocer las colaboraciones. Y la colombiana no ha decepcionado.

Entre los nombres figuran dos de las mayores estrellas de la música internacional, Bruno Mars y Drake, aunque la gran sorpresa ha llegado con la presencia de dos artistas españoles que cada vez tienen más peso en la escena musical: Judeline y Rusowsky.

Un disco repleto de colaboraciones

Ha sido la propia Karol G quien ha compartido en Instagram el repertorio completo de las 14 canciones que compondrán su sexto álbum de estudio. La colaboración con Bruno Mars llevará por título 'Still', mientras que el esperado tema junto a Drake se llamará 'Ahí'.

Sin embargo, uno de los anuncios que más comentarios ha generado entre los seguidores españoles ha sido la presencia de Judeline y Rusowsky en la canción 'BbY WOW', una unión tan inesperada como llamativa.

El álbum también incluirá una colaboración con Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, en el tema 'Después de ti', que ya había sido publicado previamente.

Una Karol G "más íntima"

Además de las colaboraciones, el disco estará formado por canciones como 'Te llevas To', 'Maybe', 'Bebiendo Lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'For u My lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará' o 'Eclipse'.

También formará parte del proyecto 'MATADORA', el sencillo que Karol G estrenó por sorpresa el pasado 24 de julio durante el inicio de su gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' en Chicago.

La artista ya había adelantado además el tema que da nombre al álbum, 'No me arrepiento de sentir tanto', durante un concierto celebrado esta semana en Washington.

Un año después de 'Tropicoqueta'

Este nuevo trabajo llega apenas un año después de 'Tropicoqueta', el disco con el que la colombiana rindió homenaje a sus raíces latinas y que actualmente sigue presentando sobre los escenarios.

En una entrevista reciente con la revista Elle, Karol G ya adelantó que este nuevo proyecto mostraría una faceta mucho más personal.

Según explicó entonces, el álbum será una ventana a una Carolina "más íntima", dejando entrever un trabajo mucho más emocional que los anteriores.

Ahora solo queda esperar al viernes para comprobar cómo suenan unas colaboraciones que, sobre el papel, ya han conseguido disparar la expectación entre millones de seguidores. Entre ellas, una de las más inesperadas: la unión de La Bichota con dos de los artistas españoles con mayor proyección internacional del momento.