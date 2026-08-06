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Karol G desvela por fin las colaboraciones de su nuevo disco y hay dos nombres españoles que han sorprendido a todo el mundo
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Karol G desvela por fin las colaboraciones de su nuevo disco y hay dos nombres españoles que han sorprendido a todo el mundo

La Bichota ha revelado el listado completo de canciones de 'No me arrepiento de sentir tanto', un álbum en el que compartirá micrófono con Bruno Mars, Drake, Greg Gonzalez y, por primera vez, los españoles Judeline y Rusowsky.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Karol G en los American Music Awards el pasado mes de mayo.
Karol G en los American Music Awards el pasado mes de mayo.FilmMagic

La cuenta atrás ha terminado. Después de semanas alimentando la expectación entre sus seguidores, Karol G ha desvelado por fin el listado completo de canciones de su próximo álbum, 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO', que verá la luz este viernes.

Pero si había algo que los fans esperaban con especial curiosidad era conocer las colaboraciones. Y la colombiana no ha decepcionado.

Entre los nombres figuran dos de las mayores estrellas de la música internacional, Bruno Mars y Drake, aunque la gran sorpresa ha llegado con la presencia de dos artistas españoles que cada vez tienen más peso en la escena musical: Judeline y Rusowsky.

Un disco repleto de colaboraciones

Ha sido la propia Karol G quien ha compartido en Instagram el repertorio completo de las 14 canciones que compondrán su sexto álbum de estudio. La colaboración con Bruno Mars llevará por título 'Still', mientras que el esperado tema junto a Drake se llamará 'Ahí'.

Sin embargo, uno de los anuncios que más comentarios ha generado entre los seguidores españoles ha sido la presencia de Judeline y Rusowsky en la canción 'BbY WOW', una unión tan inesperada como llamativa.

El álbum también incluirá una colaboración con Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, en el tema 'Después de ti', que ya había sido publicado previamente.

Una Karol G "más íntima"

Además de las colaboraciones, el disco estará formado por canciones como 'Te llevas To', 'Maybe', 'Bebiendo Lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'For u My lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará' o 'Eclipse'.

También formará parte del proyecto 'MATADORA', el sencillo que Karol G estrenó por sorpresa el pasado 24 de julio durante el inicio de su gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' en Chicago.

La artista ya había adelantado además el tema que da nombre al álbum, 'No me arrepiento de sentir tanto', durante un concierto celebrado esta semana en Washington.

Un año después de 'Tropicoqueta'

Este nuevo trabajo llega apenas un año después de 'Tropicoqueta', el disco con el que la colombiana rindió homenaje a sus raíces latinas y que actualmente sigue presentando sobre los escenarios.

En una entrevista reciente con la revista Elle, Karol G ya adelantó que este nuevo proyecto mostraría una faceta mucho más personal.

Según explicó entonces, el álbum será una ventana a una Carolina "más íntima", dejando entrever un trabajo mucho más emocional que los anteriores.

Ahora solo queda esperar al viernes para comprobar cómo suenan unas colaboraciones que, sobre el papel, ya han conseguido disparar la expectación entre millones de seguidores. Entre ellas, una de las más inesperadas: la unión de La Bichota con dos de los artistas españoles con mayor proyección internacional del momento.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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