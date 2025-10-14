La reacción de la exmujer de Justin Trudeau a su romance con Katy Perry

Sophie Grégoire-Trudeau ha hablado, aunque sin decir nombres. La exmujer del primer ministro canadiense ha publicado en Instagram un mensaje que muchos han leído como una respuesta velada a las fotos de Justin Trudeau y Katy Perry en un yate en California. “A veces olvidamos que nada de lo que amamos está hecho para guardarlo”, ha escrito. “Las personas, los lugares, incluso los momentos que parecían infinitos, ¿verdad? El tiempo nos pide que no nos aferremos, pero lo hacemos. Yo lo hago, porque aferrarme se siente más seguro que soltar", comenta.

La publicación ha sonado a despedida, pero también a madurez. “El amor nunca fue posesión, sino presencia… y cuando soltamos lo que no podemos retener, hacemos espacio para la verdad de la conexión, para la memoria, para la lección.” En otro fragmento, Sophie ha recordado la muerte de su padre el año pasado y ha confesado que “con el duelo también llega la gracia”.

El momento no ha pasado desapercibido. Días antes, Trudeau, de 53 años, ha aparecido en las portadas del Daily Mail después de dejarse ver con Katy Perry en la cubierta de la Caravelle, un yate de 24 metros frente a la costa de Santa Bárbara. Las imágenes los han mostrado abrazados, besándose y riendo, ajenos a los turistas que pasaban a bordo de un barco de avistamiento de ballenas.

El supuesto romance ha dado de qué hablar desde el verano, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Montreal. Ninguno ha confirmado la relación, aunque fuentes citadas por el tabloide británico han asegurado que “Katy está muy interesada en él, dice que es un hombre de calidad, un auténtico partidazo”.

Sophie y Justin Trudeau han anunciado su separación en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común: Xavier (18), Ella-Grace (16) y Hadrien (11). Desde entonces, ella ha mantenido un perfil discreto, centrada en su faceta de presentadora y en proyectos sobre bienestar emocional y salud mental.

Su mensaje ha recibido una oleada de apoyo. “Esto me ha hecho llorar, qué hermoso”, ha comentado una seguidora. Otra ha escrito: “Gracias, Sophie. Lo necesitaba hoy. Merci.”

Sin mencionarlo, Sophie Grégoire-Trudeau ha hecho lo que muchos no se atreven: hablar del amor sin rencor, y del adiós sin drama.