Kim Kardashian aclara la polémica de las fotos de Harry y Meghan que tuvieron que borrar en el 70 cumpleaños de Kris Jenner

Harry y Meghan van de polémica en polémica. Una de ellas ocurrió en el pasado reciente, pero se actualizó cuando una de las partes implicadas, Kim Kardashian, explicó lo que había ocurrido. Lo hizo en el podcast de su hermana, Khloe Kardashian, aclarando así un asunto que parecía ya olvidado.

Se trata del Photogate, una polémica surgida cuando los duques de Sussex acudieron al 70 cumpleaños de Kris Jenner, una fiesta por todo lo alto de estilo 007 que se celebró en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills.

Kris Jenner y su hija Kim Kardashian en el estreno de 'All's Fair' Gtres | David Fisher | Shutterstock

¿Había algún problema en que Harry y Meghan fueran a una fiesta con las Kardashian? Ninguno en principio, pero el asunto es que coincidió con el Día del Recuerdo, una fecha sagrada para la familia real británica y en la que no está muy bien visto que los royals se vayan de fiesta.

La cuestión es que el hijo y la nuera de Carlos III se presentaron muy elegantes allí, con Harry llevando la clásica amapola que se colocan en la solapa los miembros de la dinastía Windsor en esas fechas en las que se recuerda a los caídos.

Se hicieron fotos con la cumpleañera y Meghan posó con Kim Kardashian. Esas imágenes acabaron en las redes, los Sussex pidieron su retirada y aunque se borraron, ya hubo lío.

Las explicaciones de Kim Kardashian sobre el 'Photogate'

Así que para aclararlo Kim Kardashian habló del tema con su hermana Khloe: "Fue algo inocente. Mamá y Meghan son amigas desde hace años y tienen muy buena relación. Nos dijeron que no había ningún problema en publicarlas".

Parecía desmentir así que Harry y Meghan hubieran dejado por escrito que no querían que las fotos se hicieran públicas, como había señalado una fuente de los Sussex a People cuando surgió la controversia.

“Después de compartirlas, creo que se dieron cuenta de que era el Día del Recuerdo y no querían que se les viera en una fiesta, aunque ya estuvieran publicadas, así que las quitamos para honrar el Día del Recuerdo", expresó la millonaria.

"Y entonces creo que se dieron cuenta de que era una tontería. A veces hay que reírse de la situación y simplemente relajarse. Pero si todos se lo toman a mal, hay que intervenir", dijo Kim en Khloe in Wonder Land.

El príncipe Harry con la amapola por el Día del Recuerdo junto a Meghan a la salida del 70 cumpleaños de Kris Jenner ROLO, PEGR

"Si lo hubiéramos hecho más divertido, creo que se habría tomado de distinta manera. Al final todo se convirtió en una locura y algo ridículo y no tenía por qué haber sido así”, manifestó también la hija de Kris Jenner.

Añadió que aunque ya ese día habían estado en la gala benéfica Baby2Baby, la situación era distinta porque ahí no estaban "de fiesta y bailando" como en el cumpleaños de Kris Jenner, una celebración que acabó costando un disgusto a los Sussex.