Willy Bárcenas deja muy claro lo que piensa de los que le consideran un cantante "pijo" y "de derechas"
"Estoy muy cómodo en cualquier ambiente", asegura en Vanitatis.
Willy Bárcenas, cantante y fundador de la banda madrileña Taburete, ha pasado por el podcast Zodiac, de la revista Vanitatis, donde ha hecho un repaso a su trayectoria profesional y ha aprovechado para tratar de romper algunos mitos sobre sí mismo.
"Pijo y facha creo que son el combo mix que más me han dicho", ha contado en el programa. Al hilo de esto, el artista ha querido aclarar que estos adjetivos están lejos de definir su forma de ser.
"Pijo yo creo que de actitud no lo soy. Estoy cómodo en todos los ambientes, con todo tipo de gente, con todo tipo de planes", ha apuntado Willy Bárcenas, pero matizando que "a todos nos gusta vivir bien y a todos nos gusta ir a restaurantes buenos".
"No me considero un niñato", ha asegurado el cantante de Taburete en Zodiac. Por otro lado, ha contado que cuando nació "ya caía mal" y que eso le dio "mucha libertad para poder expresarme con libertad".
"Me da igual a quién voten"
Preguntado por los que aseguran que Taburete es un grupo para pijos y gente de derechas, el madrileño admite que "en sus inicios" a los conciertos de su banda "sí es verdad´" que la mayoría del público eran pijos.
Y ha aportado una teoría de por qué aún muchos siguen considerando al grupo para gente de ideología más conservadora: "En 2017, con un año y medio de carrera, conseguimos llenar el Wizink. A partir de ahí, yo creo que como les jodía, pues se iban a 'venga, vamos a hablar de cómo van vestidos con el ánimo de que no crezcan".
No obstante, ha asegurado que ahora Taburete "ha superado todo eso". "Te fijas en un concierto ahora y por supuesto hay pijos, pero hay de todo", ha apuntado Willy Bárcenas en Vanitatis.
"A mí me da igual cómo sea. Yo quiero gente que venga a cantar, a disfrutar, a pasárselo bien. Y a quién voten o cómo vayan vestidos, a mí me da exactamente igual", ha zanjado el cantante.