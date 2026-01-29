La AEMET pronostica lo que llega el resto de semana y aún faltan lluvias y nevadas por caer en varias zonas de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado en su cuenta oficial de X la previsión meteorológica para lo que queda de semana en España, con un mensaje claro: el tiempo seguirá siendo inestable y aún quedan fenómenos significativos por registrarse. En su publicación, la AEMET detalla que habrá temporal marítimo activo, lluvias muy generalizadas, nevadas en zonas altas y viento fuerte en muchas zonas del país, aunque el sábado será más tranquilo en cuanto a precipitaciones.

Este pronóstico llega después de varias semanas de tiempo revuelto, dominadas por sucesivos frentes atlánticos que han generado lluvias persistentes, nieve en cotas relativamente bajas y fuertes rachas de viento que han tenido impacto tanto en zonas costeras como en el interior peninsular.

Lluvias generalizadas, salvo el sábado

Uno de los aspectos principales del aviso de la AEMET es que las precipitaciones continuarán presentes durante gran parte de la semana en la península y en Baleares, con chubascos que podrían ser persistentes e intensos en algunas regiones, especialmente en el norte y el oeste.

Lluvia en gran parte de la península y Baleares: la AEMET pronostica que, salvo el sábado, los días restantes presentarán lluvia o chubascos, aunque su intensidad y distribución variarán según la región.

Posibilidad de lluvias fuertes en algunos puntos: Aunque no todas las precipitaciones serán intensas, las bandas frontales que siguen afectando a España podrían dejar episodios más destacados, sobre todo en el norte, oeste y la fachada atlántica.

Este patrón de lluvias responde al paso de frentes sucesivos ligados a centros de baja presión atlánticos, que no permiten una estabilización duradera del tiempo.

Nieve al final de semana en zonas altas

Otro elemento importante de la previsión es la posibilidad de nevadas el viernes y el sábado, especialmente en zonas de montaña y alturas del norte peninsular. Estas nevadas se producirán en cotas altas y algunas montañosas, aunque la AEMET no excluye que en momentos puntuales la cota pueda bajar debido a la entrada de aire más frío.

La nieve será más probable:

En áreas elevadas del Sistema Cantábrico.

En los Pirineos y sierras interiores del norte.

y sierras interiores del norte. En otras zonas de montaña donde la interacción de la humedad y el aire frío favorezca la precipitación en forma de nieve.

Este episodio de nevadas se suma a las ya registradas en días anteriores con la llegada de frentes fríos y borrascas como "Kristin", que han dejado acumulaciones en cotas moderadas y condiciones invernales en el norte y centro del país.

Temporal marítimo y viento fuerte

La AEMET también alerta de un temporal marítimo activo en el Mediterráneo, en el Cantábrico y en el litoral atlántico gallego, con oleaje que puede llegar a ser de importancia o incluso extraordinario en algunos tramos del norte.

En cuanto a las rachas de viento, se prevén que estas sean fuertes o muy fuertes y que recorrerán gran parte del territorio peninsular y Baleares, lo que puede complicar la situación en zonas expuestas, como litorales y zonas de montaña. Este viento también puede potenciar la sensación térmica de frío y contribuir a que las precipitaciones sean más intensas en ciertos momentos.

Este tipo de situaciones marítimas no es nueva en las últimas semanas: avisos rojos y naranjas por oleaje y viento han sido frecuentes, y en Galicia y el Cantábrico se han registrado olas de gran altura y condiciones marítimas duras que han mantenido a las autoridades en alerta.

Temperaturas y heladas

En cuanto a las temperaturas, la AEMET pronostica valores generalmente normales para la época del año, aunque con heladas en zonas altas y montañosas del norte peninsular.

Esto significa que la tendencia será hacia temperaturas propias del invierno en muchas regiones, con máximas que no subirán mucho y mínimas que podrán bajar bajo cero en áreas altas. Por su parte, se estiman heladas matinales, especialmente en zonas de montaña o lejos de la costa.